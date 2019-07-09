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9 июля 2019, 16:28



Норильчане могут увидеть работы победителей фотографического проекта-конкурса «Отражение».

В преддверии празднования Дня города кинокомплекс «Родина» разместил фотовыставку в Осеннем фойе. Напомним, проект прошёл во второй раз и основной темой этого года стало 85-летие Красноярского края. Фотоработы на конкурс принимались с 1 марта по 15 мая в пяти номинациях: «Гармония мира», «Эмоции в кадре», «Городская инфраструктура», «В мире театра и кино», «Улучшенная фотография». В проекте приняло участие 99 человек (в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет и от 18 и старше) и 440 фоторабот. На этой выставке представлены фотоработы, победившие в конкурсе в заявленных номинациях, а также фотографии, получившие специальные дипломы жюри. Фото кинокомплекса "Родина"

Просмотров:153 В преддверии празднования Дня города кинокомплекс «Родина» разместил фотовыставку в Осеннем фойе.Напомним, проект прошёл во второй раз и основной темой этого года стало 85-летие Красноярского края. Фотоработы на конкурс принимались с 1 марта по 15 мая в пяти номинациях: «Гармония мира», «Эмоции в кадре», «Городская инфраструктура», «В мире театра и кино», «Улучшенная фотография». В проекте приняло участие 99 человек (в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет и от 18 и старше) и 440 фоторабот.На этой выставке представлены фотоработы, победившие в конкурсе в заявленных номинациях, а также фотографии, получившие специальные дипломы жюри.Фото кинокомплекса "Родина"