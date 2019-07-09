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9 июля 2019, 16:30

Норильчане-предпенсионеры могут бесплатно получить первое или дополнительное профессиональное образование по направлению и за счёт средств службы занятости.


Программа с такими условиями работает для всех россиян предпенсионного возраста. Она разработана в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и действует до 2024 года включительно.
Как рассказали в центре занятости населения Норильска, людьми предпенсионного возраста считаются те, кому осталось пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. При этом неважно, работают они в данный момент или ищут место, в связи с чем обратились в центр занятости населения.
Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста проводится по профессиям, специальностям, программам, необходимым для получения востребованных работодателями знаний, умений, навыков или пользующимся устойчивым спросом на рынке труда. Направления обучения будут подбираться в соответствии с пожеланиями, имеющимся образованием и опытом работы, физическими возможностями учащихся.
Профессиональное обучение может осуществляться по очной и очно-заочной (вечерней) формам, как с отрывом, так и без отрыва от производства. По завершении занятий те, кто успешно сдаст экзамен, получат документ в соответствии с пройденной образовательной программой.
При этом ЦЗН оплачивает стоимость профобучения, расходы на медицинское освидетельствование (при направлении на требующие того по профессии). Незанятым учащимся выплачивается стипендия, равная величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.
Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста должно быть завершено до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Повторно бесплатно обучиться в рамках этой программы будет нельзя.
«Организация обучения предпенсионеров позволит актуализировать знания и навыки, повысить конкурентоспособность на рынке труда, а также защитить их права и интересы. А для работодателей это удобный инструмент подготовки персонала», - считают норильские специалисты центра занятости.
Консультацию по вопросам организации обучения можно получить в ЦЗН Норильска по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты 204, 205. Телефоны: 34-28-96, 34-37-31, 34-20-98.
Фото http://tambov-news.net
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