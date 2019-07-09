Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39899

9 июля 2019, 16:43



Норильск принимает Всемирный фестиваль уличного кино.

В этом году организаторы обещают ёмкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актёрский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли. Конкурсная программа Фестиваля уличного кино – 2019: 1) «ИНТЕРВЬЮ». Хронометраж 16 минут, возраст 6+. Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки. 2) «МИЛЛИАРД». Хронометраж 20 минут, возраст 6+. Молдавский старичок путешествует захватывающим путем по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь все больше и больше не прерывает его путешествие. 3) «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Хронометраж 3 минуты, возраст 12+. Есть ли жизнь после сорока? Курьезная история о кризисе среднего возраста глазами женщины. 4) «ПОДСТАВА». Хронометраж 10 минут, возраст 12+. Юрий Дмитриевич, губернатор города N крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Черт. 5) «ОГОНЬ». Хронометраж 13 минут, возраст 16+. Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие. 6) «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК». Хронометраж 8 минут, возраст16+. Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус. 7) HARMONY. Хронометраж 6 минут, возраст 6+. Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына. 8) «ЛУЧШЕ ЗАБЕЙ» Хронометраж 15 минут, возраст 16+. Озлобленный болельщик берет в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать». 9) «ЭВТАНАЗИЯ». Хронометраж 10 минут, возраст 16+. Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая, интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы. 10) «БОЛВАНКА». Хронометраж 12 минут, возраст 16+. Молодой человек не спешит знакомить маму – опытного сапера – со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину. Продолжительность всей программы 113 минут. Вход свободный.

Просмотров:226 В День города, 21 июля, в 17.00 на Комсомольской площади состоится показ Всемирного Фестиваля уличного кино. В Норильске он проводится уже третий раз, но впервые норильчане смогут не только посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссёров, но и проголосовать за победителя.В этом году организаторы обещают ёмкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актёрский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды большого кино.В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка Петра Федорова «Электрический ток» с Александром Палем в главной роли.Конкурсная программа Фестиваля уличного кино – 2019:1) «ИНТЕРВЬЮ». Хронометраж 16 минут, возраст 6+.Короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. В какой-то момент она решается встретиться с ним под видом журналистки.2) «МИЛЛИАРД». Хронометраж 20 минут, возраст 6+.Молдавский старичок путешествует захватывающим путем по всему миру со своим деревянным туалетом. Это происходит, пока его желание иметь все больше и больше не прерывает его путешествие.3) «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». Хронометраж 3 минуты, возраст 12+.Есть ли жизнь после сорока? Курьезная история о кризисе среднего возраста глазами женщины.4) «ПОДСТАВА». Хронометраж 10 минут, возраст 12+.Юрий Дмитриевич, губернатор города N крайне взволнован из-за грядущего приезда следственного комитета с внеплановой проверкой. Он угрожает коллегам застрелиться самому и убить любого, кто посмеет войти к нему в кабинет. Внезапно губернатор замечает, что в его кабинете сидит незнакомый человек вполне интеллигентного вида, в строгом костюме и начищенных ботинках. Это Черт.5) «ОГОНЬ». Хронометраж 13 минут, возраст 16+.Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно на этом дежурстве она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.6) «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК». Хронометраж 8 минут, возраст16+.Настроенческая короткометражка о влечении и расставании, законах физики и стихотворении Гиппиус.7) HARMONY. Хронометраж 6 минут, возраст 6+.Безработный 25-летний Рома готовится к своему первому чемпионату мира по игре на воображаемой гитаре. Но, кажется, родители не очень разделяют хобби сына.8) «ЛУЧШЕ ЗАБЕЙ» Хронометраж 15 минут, возраст 16+.Озлобленный болельщик берет в заложники звезду российской сборной по футболу, чтобы научить его «забивать».9) «ЭВТАНАЗИЯ». Хронометраж 10 минут, возраст 16+.Опытный следователь подозревает в убийстве врача-кардиолога. Он сомневается, так как не понимает, почему добрая, интеллигентная женщина пошла на хладнокровное убийство соперницы, к которой давно ушел ее муж. В обмен на правду он предлагает информацию, которая способна изменить позицию потенциальной преступницы.10) «БОЛВАНКА». Хронометраж 12 минут, возраст 16+.Молодой человек не спешит знакомить маму – опытного сапера – со своей невестой. Но случай вынуждает его на это знакомство: девушка случайно села на боевую мину.Продолжительность всей программы 113 минут. Вход свободный.