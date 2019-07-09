Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39900

9 июля 2019, 17:04



Один из участников норильской преступной группировки, организовавшей межрегиональный сбыт наркотиков, проведёт в колонии строгого режима 4,5 года.

Напомним, семеро норильчан – 4 молодых человека и 3 девушки в возрасте от 21 до 32 лет организовали продажу «синтетики» через интернет-магазин с чётким распределением ролей. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю, в сообщество входили организаторы, курьеры, операторы и закладчики, а также лица, занимавшиеся привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в интернете с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями. Нижестоящие участники в иерархии сообщества не знали вышестоящих. Торговлю наркотиками вели на территории трёх регионов России – Красноярского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области. При обыске у подозреваемых изъяли около 5,5 кг «синтетики». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд Норильска. Всем участникам предъявлено обвинение в соответствии с частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в преступном сообществе (преступной организации)». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, в отношении подозреваемых также возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Просмотров:183 Ему грозил больший срок, но суд, возможно, учёл ряд смягчающих обстоятельств при вынесении приговора (например, отсутствие предыдущих судимостей).Напомним, семеро норильчан – 4 молодых человека и 3 девушки в возрасте от 21 до 32 лет организовали продажу «синтетики» через интернет-магазин с чётким распределением ролей. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю, в сообщество входили организаторы, курьеры, операторы и закладчики, а также лица, занимавшиеся привлечением «кадров». Участники вели обезличенные учётные записи в интернете с установленными программами персональной связи для защищённых переговоров, обмена сообщениями и фотографиями. Нижестоящие участники в иерархии сообщества не знали вышестоящих. Торговлю наркотиками вели на территории трёх регионов России – Красноярского и Камчатского краёв, а также Сахалинской области. При обыске у подозреваемых изъяли около 5,5 кг «синтетики».Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд Норильска. Всем участникам предъявлено обвинение в соответствии с частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Участие в преступном сообществе (преступной организации)». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Кроме этого, в отношении подозреваемых также возбуждено многоэпизодное уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».