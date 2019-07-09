Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39901

9 июля 2019, 17:14



В Норильске пресекли торговлю кожаной одеждой, не имеющей этикеток на русском языке.

За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Территориальный отдел Роспотребнадзора направил в Норильский городской суд исковое заявление в защиту неопределённого круга потребителей с целью признания действий предпринимателя противоправными и подлежащими прекращению. Исковые требования удовлетворены,решение суда вступило в законную силу.

Просмотров:168 Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске провёл внеплановую выездную проверку одного из магазинов меховой и кожаной одежды. Специалисты выявили нарушение действующего законодательства о техническом регулировании – в продаже оказались изделия из натуральной кожи без обязательной и достоверной информации на русском языке: о наименовании изготовителя или продавца, его юридическом адресе, дате изготовления, составе сырья, площади или массе кожи, толщине, сорте, а также едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Территориальный отдел Роспотребнадзора направил в Норильский городской суд исковое заявление в защиту неопределённого круга потребителей с целью признания действий предпринимателя противоправными и подлежащими прекращению. Исковые требования удовлетворены,решение суда вступило в законную силу.