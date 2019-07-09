Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39902

9 июля 2019, 17:17



Шестилетнему норильчанину по имени Матвей очень нужна наша помощь. Благотворительный фонд «69 параллель» проводит сбор средств на курс реабилитации.

У Матвея Усачёва ДЦП, атонически-астатическая форма. Из-за этого у ребёнка задержка интеллектуального развития, отсутствует речь. Через неделю мальчику нужно попасть на реабилитацию в Самару, где он получит те процедуры, которые помогут улучшить понимание обращённой речи и функциональное состояние повреждённых отделов головного мозга. Матвей - молодец, он трудяга и всегда стремится достичь новых побед, как бы сложно ему ни было. После каждого нового курса реабилитации наблюдаются изменения в лучшую сторону. Этот процесс нельзя прерывать, процедуры необходимо проводить регулярно. Стоимость предстоящего курса - 125 тысяч рублей. Часть суммы уже собрана, необходимо ещё 104 тысячи рублей. Помочь Матвею можно следующими способами: - отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 100 или любой другой суммой, которая спишется со счёта телефона; - перечисление по платёжным реквизитам благотворительного фонда "69 параллель": Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счет: 30101810800000000627 Расчет. счет: 40703810331000000797 ИНН: 2457056084 Получатель: БФ "69 параллель"; - зайти на сайт благотворительного фонда "69 параллель" - bf69.ru, найти историю Матвея и нажать "помочь сейчас". Средства будут списаны с карты, указанной благотворителем. Подробную информацию можно узнать по номеру фонда 8-905-092-69-69.

Просмотров:160 У Матвея Усачёва ДЦП, атонически-астатическая форма. Из-за этого у ребёнка задержка интеллектуального развития, отсутствует речь. Через неделю мальчику нужно попасть на реабилитацию в Самару, где он получит те процедуры, которые помогут улучшить понимание обращённой речи и функциональное состояние повреждённых отделов головного мозга.Матвей - молодец, он трудяга и всегда стремится достичь новых побед, как бы сложно ему ни было. После каждого нового курса реабилитации наблюдаются изменения в лучшую сторону. Этот процесс нельзя прерывать, процедуры необходимо проводить регулярно.Стоимость предстоящего курса - 125 тысяч рублей. Часть суммы уже собрана, необходимо ещё 104 тысячи рублей.Помочь Матвею можно следующими способами:- отправить СМС на номер 3434 с текстом ФОНД69 100 или любой другой суммой, которая спишется со счёта телефона;- перечисление по платёжным реквизитам благотворительного фонда "69 параллель":Банк получателя:КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счет: 30101810800000000627Расчет. счет: 40703810331000000797ИНН: 2457056084Получатель: БФ "69 параллель";- зайти на сайт благотворительного фонда "69 параллель" - bf69.ru, найти историю Матвея и нажать "помочь сейчас". Средства будут списаны с карты, указанной благотворителем.Подробную информацию можно узнать по номеру фонда 8-905-092-69-69.