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9 июля 2019, 17:42

Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона.


В аэропорту Красноярска система видеонаблюдения позволила транспортным полицейским раскрыть кражу, в которой подозревают 57-летнего жителя Норильска, летевшего на Таймыр. Воспользовавшись тем, что идущий следом за ним пассажир отвлёкся, мужчина похитил с конвейерной ленты телефон потерпевшего. Сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублей.
По ориентировке из Красноярска сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемого уже в аэропорту Норильска. Похищенный гаджет обнаружен, изъят и возвращён законному владельцу.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники транспортной полиции напоминают, что на территории аэровокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения, позволяющая в кратчайшие сроки установить причастных к любому виду хищений и предоставляет неоспоримые доказательства в раскрытии преступлений.
И всё же пассажирам не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости купюры крупного номинала, мобильные телефоны, смартфоны. Если чьё-либо поведение вызывает подозрение, сообщите об этом человеке сотрудникам транспортной полиции. Став очевидцем правонарушения, не стесняйтесь привлечь внимание других людей к происходящему. Запомните приметы преступника, особенности его внешности, голоса, одежды, а также направление, в котором он пытается скрыться, и немедленно обратитесь за помощью в полицию.
Фото gorod24.online

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    Список новостей

 9 июля 2019 
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