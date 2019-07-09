Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39903

9 июля 2019, 17:42



Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона.

В аэропорту Красноярска система видеонаблюдения позволила транспортным полицейским раскрыть кражу, в которой подозревают 57-летнего жителя Норильска, летевшего на Таймыр. Воспользовавшись тем, что идущий следом за ним пассажир отвлёкся, мужчина похитил с конвейерной ленты телефон потерпевшего. Сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублей. По ориентировке из Красноярска сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемого уже в аэропорту Норильска. Похищенный гаджет обнаружен, изъят и возвращён законному владельцу. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Сотрудники транспортной полиции напоминают, что на территории аэровокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения, позволяющая в кратчайшие сроки установить причастных к любому виду хищений и предоставляет неоспоримые доказательства в раскрытии преступлений. И всё же пассажирам не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости купюры крупного номинала, мобильные телефоны, смартфоны. Если чьё-либо поведение вызывает подозрение, сообщите об этом человеке сотрудникам транспортной полиции. Став очевидцем правонарушения, не стесняйтесь привлечь внимание других людей к происходящему. Запомните приметы преступника, особенности его внешности, голоса, одежды, а также направление, в котором он пытается скрыться, и немедленно обратитесь за помощью в полицию. Фото gorod24.online

Просмотров:184 В аэропорту Красноярска система видеонаблюдения позволила транспортным полицейским раскрыть кражу, в которой подозревают 57-летнего жителя Норильска, летевшего на Таймыр. Воспользовавшись тем, что идущий следом за ним пассажир отвлёкся, мужчина похитил с конвейерной ленты телефон потерпевшего. Сумма причинённого ущерба превысила 30 тысяч рублей.По ориентировке из Красноярска сотрудники Таймырского ЛО МВД России задержали подозреваемого уже в аэропорту Норильска. Похищенный гаджет обнаружен, изъят и возвращён законному владельцу.По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.Сотрудники транспортной полиции напоминают, что на территории аэровокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения, позволяющая в кратчайшие сроки установить причастных к любому виду хищений и предоставляет неоспоримые доказательства в раскрытии преступлений.И всё же пассажирам не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные гаджеты и даже крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости купюры крупного номинала, мобильные телефоны, смартфоны. Если чьё-либо поведение вызывает подозрение, сообщите об этом человеке сотрудникам транспортной полиции. Став очевидцем правонарушения, не стесняйтесь привлечь внимание других людей к происходящему. Запомните приметы преступника, особенности его внешности, голоса, одежды, а также направление, в котором он пытается скрыться, и немедленно обратитесь за помощью в полицию.Фото gorod24.online