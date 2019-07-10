|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
21:07 В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.
18:00 В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
16:49 В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область.
16:04 Предприятиям края требуется более 46 тысяч сотрудников на постоянную работу. Немало вакансий и у норильских работодателей.
15:11 Творческие норильчане могут предложить свои идеи для создания первого в Норильске арт-парка с использованием промышленного и бытового мусора.
14:20 В этом году заканчивается программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто начал осуществлять выплаты по ней в 2010 году.
14:07 В 2020 году в Норильске планируется открыть филиал центра «Мой бизнес» — «агрегатор услуг» от краевого Агентства развития бизнеса.
14:03 «Норникель» планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года.
13:27 В рамках развития проекта по добровольному медстрахованию (ДМС) организовано обслуживание работников «Норникеля» на базе клиники «Диалог плюс». Первыми для работы в ней прибыли врачи из Новосибирска.
12:57 За июнь предприниматели возместили ущерб своим недовольным клиентам и покупателям на сумму более 174 тысяч рублей.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх