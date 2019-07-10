Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39904

10 июля 2019, 10:22



Туристические маршруты с Таймыра на Северный полюс планируют запустить в 2020 году.

Руководитель комиссии по развитию туризма в Красноярском крае Максим Фоменко подтвердил, что такие разработки ведутся. По его словам, из арктических направлений развивают район Хатанги и побережье Таймыра, разрабатываются маршруты на Северный полюс. Село Хатанга - одно из двух мест, откуда можно добраться на Северный полюс. Вторая такая точка - Шпицберген - расположена в Норвегии. Для запуска маршрутов в настоящий момент идёт подготовка кадров. - Ограничивающий момент - стоимость туров. Енисей впадает в Карское море - возможны туры на теплоходах. Возможно посещение плато Путорана, там более полутора тысяч водопадов. Таймыр - территория огромная. Спрос на плато Путорана большой (в последние годы иностранные туристы стали чаще интересоваться Сибирью), но сезон короткий - три месяца, - цитирует ТАСС Максима Фоменко. Напомним, сейчас создаётся туристско-рекреационный кластер «Арктический» с объёмом инвестиций более 4 млрд рублей, в который войдут Норильск, Таймыр и плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического. Фото specialtravelclub.ru

Просмотров:226 Глава Таймыра Евгений Вершинин рассказал о планах создать в Хатанге транзитный туристический центр, в котором будут подготавливать и отправлять путешественников на Северный полюс. Пробные туры планируют организовать в следующем году, при этом побывать на Северном полюсе за будущий сезон смогут до 300 человек, пишет ТАСС.Руководитель комиссии по развитию туризма в Красноярском крае Максим Фоменко подтвердил, что такие разработки ведутся. По его словам, из арктических направлений развивают район Хатанги и побережье Таймыра, разрабатываются маршруты на Северный полюс. Село Хатанга - одно из двух мест, откуда можно добраться на Северный полюс. Вторая такая точка - Шпицберген - расположена в Норвегии. Для запуска маршрутов в настоящий момент идёт подготовка кадров.- Ограничивающий момент - стоимость туров. Енисей впадает в Карское море - возможны туры на теплоходах. Возможно посещение плато Путорана, там более полутора тысяч водопадов. Таймыр - территория огромная. Спрос на плато Путорана большой (в последние годы иностранные туристы стали чаще интересоваться Сибирью), но сезон короткий - три месяца, - цитирует ТАСС Максима Фоменко.Напомним, сейчас создаётся туристско-рекреационный кластер «Арктический» с объёмом инвестиций более 4 млрд рублей, в который войдут Норильск, Таймыр и плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического.Фото specialtravelclub.ru