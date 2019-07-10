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10 июля 2019, 11:13



Прокуратура Норильска потребовала устранить нарушения законодательства в сфере обращения с отходами.

В ходе проверки точек торговли и общепита представления были внесены руководителям 23 хозяйствующих субъектов. В нарушение требований ст. 11, 14, 18, 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» предприниматели не имеют документов, регламентирующих порядок обращения с отходами, паспортизацию отходов также не ведут. Договоры на транспортирование отходов и их размещение на сегодня так и не заключены, учёт образуемых отходов не ведётся, отчётность в уполномоченные органы по итогам календарного года не предоставляется, плата за негативное воздействие на окружающую среду не перечисляется. Помимо этого ряд предприятий не представил документы, свидетельствующие о соблюдении требований ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», предусматривающих обязанность работодателя допускать к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности работников только после прохождения ими профессионального обучения или получения необходимого дополнительного профобразования. В настоящий момент фактическое устранение нарушений субъектами-нарушителями, получившими представления, поставлено на контроль, сообщает портал прокуратуры края. Фото Ирины Яринской

Просмотров:217 В ходе проверки точек торговли и общепита представления были внесены руководителям 23 хозяйствующих субъектов. В нарушение требований ст. 11, 14, 18, 19 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» предприниматели не имеют документов, регламентирующих порядок обращения с отходами, паспортизацию отходов также не ведут. Договоры на транспортирование отходов и их размещение на сегодня так и не заключены, учёт образуемых отходов не ведётся, отчётность в уполномоченные органы по итогам календарного года не предоставляется, плата за негативное воздействие на окружающую среду не перечисляется.Помимо этого ряд предприятий не представил документы, свидетельствующие о соблюдении требований ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», предусматривающих обязанность работодателя допускать к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности работников только после прохождения ими профессионального обучения или получения необходимого дополнительного профобразования.В настоящий момент фактическое устранение нарушений субъектами-нарушителями, получившими представления, поставлено на контроль, сообщает портал прокуратуры края.Фото Ирины Яринской