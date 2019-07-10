Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39907

10 июля 2019, 11:17



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.

19 июля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут Екатерина Катруша, главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске; Галина Энгельс и Виктория Шарафиева, ведущие специалисты-эксперты, которые расскажут об особенностях защиты прав потребителей, а также о надзоре и контроле за исполнением обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Специалисты ответят на вопросы норильчан о том, как реагирует Роспотребнадзор при нарушении прав потребителей; какие документы должны быть на товар у продавцов плодоовощной продукции; как проводится оценка качества блюд в столовых пришкольных лагерей и даже о том, проверяется ли качество воды в озере Долгое на предмет купания в нём. Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73 или задать их лично во время прямой линии по номеру 34-34-80.

Просмотров:183 19 июля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут Екатерина Катруша, главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске; Галина Энгельс и Виктория Шарафиева, ведущие специалисты-эксперты, которые расскажут об особенностях защиты прав потребителей, а также о надзоре и контроле за исполнением обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Специалисты ответят на вопросы норильчан о том, как реагирует Роспотребнадзор при нарушении прав потребителей; какие документы должны быть на товар у продавцов плодоовощной продукции; как проводится оценка качества блюд в столовых пришкольных лагерей и даже о том, проверяется ли качество воды в озере Долгое на предмет купания в нём.Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73 или задать их лично во время прямой линии по номеру 34-34-80.