Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39907
10 июля 2019, 11:17

«Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.


19 июля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут Екатерина Катруша, главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске; Галина Энгельс и Виктория Шарафиева, ведущие специалисты-эксперты, которые расскажут об особенностях защиты прав потребителей, а также о надзоре и контроле за исполнением обязательных требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Специалисты ответят на вопросы норильчан о том, как реагирует Роспотребнадзор при нарушении прав потребителей; какие документы должны быть на товар у продавцов плодоовощной продукции; как проводится оценка качества блюд в столовых пришкольных лагерей и даже о том, проверяется ли качество воды в озере Долгое на предмет купания в нём.
Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73 или задать их лично во время прямой линии по номеру 34-34-80.

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    Список новостей

 10 июля 2019 
21:07   В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора. 18:00   В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
16:49   В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область. 16:04   Предприятиям края требуется более 46 тысяч сотрудников на постоянную работу. Немало вакансий и у норильских работодателей.
15:11   Творческие норильчане могут предложить свои идеи для создания первого в Норильске арт-парка с использованием промышленного и бытового мусора. 14:20   В этом году заканчивается программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто начал осуществлять выплаты по ней в 2010 году.
14:07   В 2020 году в Норильске планируется открыть филиал центра «Мой бизнес» — «агрегатор услуг» от краевого Агентства развития бизнеса. 14:03   «Норникель» планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года.
13:27   В рамках развития проекта по добровольному медстрахованию (ДМС) организовано обслуживание работников «Норникеля» на базе клиники «Диалог плюс». Первыми для работы в ней прибыли врачи из Новосибирска. 12:57   За июнь предприниматели возместили ущерб своим недовольным клиентам и покупателям на сумму более 174 тысяч рублей.
12:51   Принят закон, позволяющий заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске. 12:41   Предпринимателей города приглашают к участию в XXI Международной специализированной выставке "ЭКСПОДРЕВ".
12:30   Норильчанки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, могут получить профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счёт центра занятости населения. 12:03   Очередная научная экспедиция нового сезона «Заповедников Таймыра» отправилась в путь. На очереди - изучение Аяна.
11:54   Норильчане могут получить семейную ипотеку с господдержкой от 6% годовых. 11:17   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
11:13   Прокуратура Норильска потребовала устранить нарушения законодательства в сфере обращения с отходами. 10:22   Туристические маршруты с Таймыра на Северный полюс планируют запустить в 2020 году.

 9 июля 2019 
17:42   Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона. 17:17   Шестилетнему норильчанину по имени Матвей очень нужна наша помощь. Благотворительный фонд «69 параллель» проводит сбор средств на курс реабилитации.
17:14   В Норильске пресекли торговлю кожаной одеждой, не имеющей этикеток на русском языке. 17:04   Один из участников норильской преступной группировки, организовавшей межрегиональный сбыт наркотиков, проведёт в колонии строгого режима 4,5 года.
16:43   Норильск принимает Всемирный фестиваль уличного кино. 16:30   Норильчане-предпенсионеры могут бесплатно получить первое или дополнительное профессиональное образование по направлению и за счёт средств службы занятости.
16:28   Норильчане могут увидеть работы победителей фотографического проекта-конкурса «Отражение». 16:11   Норильские подростки участвуют в краевой профориентационной акции «Большая перемена».
14:53   Этим летом управляющая компания «Город» отремонтирует 133 подъезда. 14:51   Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин: «Наша задача - предоставлять хороший и удобный клиентский сервис под ключ»
12:44   Таймыр обозначил ближайшие планы социально-экономического развития: медобслуживание в посёлках района, целевые места для выпускников, строительство жилья. 12:37   Норильские полицейские дают шанс детям и подросткам.
12:15   Особенно сложно на Крайнем Севере. Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода. 11:30   В День семьи, любви и верности все выписывающиеся из перинатального центра Норильска получили подарки для новорождённых.
10:27   Норильский книжный фестиваль в финале Всероссийского конкурса. Мы можем помочь одержать победу. 10:21   В центре литературного творчества «Водолей» обсудили поэтический сборник Вячеслава Ханжина «Антиболь».
10:19   В Музее Норильска и художественной галерее начались новые тематические смены для ребят 7-11 лет.

 8 июля 2019 
17:41   В выходные прошёл 51-й туристский слёт на реке Хараелах. 17:35   Проезд в автобусах № 26К подорожает до 50 рублей.
16:41   Более ста человек зарегистрировались на четвёртый благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» в ходе «Гавайской вечеринки за полярным кругом». 15:59   Сегодня рано утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором пострадал водитель.
15:09   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. 15:08   В Норильске идут профилактические ремонты на сетях тепловодоснабжения.
15:03   Спустя год норильчанину удалось возместить убытки из-за задержки самолёта. 15:00   В минувшие выходные прошло традиционное авторалли «Приз Большого Норильска».
14:58   Во время рейда в выходные автоинспекторы составили более 120 административных материалов. 14:11   Красноярский «Енисей» стартовал с победы в новом сезоне Футбольной национальной лиги.
13:59   Командиру первого летного отряда авиакомпании NordStar Сергею Кручинину присвоено почётное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации». 13:58   Норильские предприниматели вошли в льготную категорию субъектов малого и среднего бизнеса.
13:54   Хозяин тайги не оставляет Норильск без внимания. На выходных туристы встретили бурого медведя на Красных камнях. 12:34   Кайеркан отпраздновал День семьи, любви и верности. По традиции в районе развернулась широкая праздничная программа.
12:19   Руководитель краевой полиции Александр Речицкий проверил работу норильского подразделения и встретился с «Мальчишками Севера».




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