Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39908

10 июля 2019, 11:54



Норильчане могут получить семейную ипотеку с господдержкой от 6% годовых.

В Красноярском крае появился новый ипотечный продукт, направленный на поддержку семей, у которых в период с января 2018 по декабрь 2022 года рождается второй или последующий ребёнок, сообщает сайт правительства региона. Процентная ставка составляет 6% на весь срок кредитования. Среди других условий – первоначальный взнос 20% и приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости у юридического лица. Кроме того, можно перекредитовать предыдущую ипотеку, при условии что квартира приобреталась на первичном рынке недвижимости у юридического лица. Семейная ипотека под 6% выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более разницы между текущим возрастом заемщика и возрастом в 65 лет. Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»). Норильчане могут принять участие в ней дистанционно, подав документы на сайте краевого Фонда жилищного строительства http://www.krasgilfond.ru. Однако на заключение сделки придётся либо прибыть лично, либо оформить её через официального представителя по доверенности, отметили специалисты фонда. Более подробную информацию о программе можно узнать у специалистов краевого Фонда жилищного строительства по телефону 8(391)291-19-91, а также на сайте фонда. Фото www.krasgilfond.ru

Просмотров:200 В Красноярском крае появился новый ипотечный продукт, направленный на поддержку семей, у которых в период с января 2018 по декабрь 2022 года рождается второй или последующий ребёнок, сообщает сайт правительства региона.Процентная ставка составляет 6% на весь срок кредитования. Среди других условий – первоначальный взнос 20% и приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости у юридического лица. Кроме того, можно перекредитовать предыдущую ипотеку, при условии что квартира приобреталась на первичном рынке недвижимости у юридического лица.Семейная ипотека под 6% выдается на срок от 3 до 30 лет, но не более разницы между текущим возрастом заемщика и возрастом в 65 лет.Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»). Норильчане могут принять участие в ней дистанционно, подав документы на сайте краевого Фонда жилищного строительства http://www.krasgilfond.ru. Однако на заключение сделки придётся либо прибыть лично, либо оформить её через официального представителя по доверенности, отметили специалисты фонда.Более подробную информацию о программе можно узнать у специалистов краевого Фонда жилищного строительства по телефону 8(391)291-19-91, а также на сайте фонда.Фото www.krasgilfond.ru