Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39909

10 июля 2019, 12:03



Очередная научная экспедиция нового сезона «Заповедников Таймыра» отправилась в путь. На очереди - изучение Аяна.

Это заповедное высокогорное озеро малодоступно, не удивительно, что его флора мало изучена. В разные годы, ещё в советский период, на нём работали ботаники, но в основном на так называемом Северном Аяне. В южной части озера учёные-флористы появились нынче впервые. По словам специалистов «Заповедников Таймыра», планируется выполнить максимальный объём работы, который включает не только составление полного списка флоры озера Аян, но и составление ландшафтной карты, а также провести фенологические и метеонаблюдения. Игорь Поспелов в последние годы активно занялся исследованием высотной поясности, эти работы также будут продолжены и на Аяне. Кроме этого, в планы входит фиксация птиц, орнитологические наблюдения. Экспедиция продолжится практически два месяца, сообщает портал учреждения. Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:174 На этот раз в составе Елены и Игоря Поспеловых, которые полетели на далёкий Аян. Позднее к ним присоединится ещё один биолог.Это заповедное высокогорное озеро малодоступно, не удивительно, что его флора мало изучена. В разные годы, ещё в советский период, на нём работали ботаники, но в основном на так называемом Северном Аяне. В южной части озера учёные-флористы появились нынче впервые.По словам специалистов «Заповедников Таймыра», планируется выполнить максимальный объём работы, который включает не только составление полного списка флоры озера Аян, но и составление ландшафтной карты, а также провести фенологические и метеонаблюдения. Игорь Поспелов в последние годы активно занялся исследованием высотной поясности, эти работы также будут продолжены и на Аяне. Кроме этого, в планы входит фиксация птиц, орнитологические наблюдения. Экспедиция продолжится практически два месяца, сообщает портал учреждения.Фото http://zapovedsever.ru