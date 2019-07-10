Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39910

10 июля 2019, 12:30



Норильчанки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, могут получить профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счёт центра занятости населения.

Для направления на обучение жительницам нашего города необходимо обратиться в ЦЗН Норильска с пакетом документов (паспорт, справка с места работы, подтверждающая нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании и (или) квалификации, копия трудовой книжки). Профессиональное обучение осуществляется по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих, например: кассир торгового зала, повар, оператор ЭВМ, продавец непродовольственных товаров, маникюрша, парикмахер, пекарь и другие. Что касается дополнительного профобразования, то оно включает программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для тех, кто уже имеет или получает среднее профессиональное и (или) высшее образование, например: кадровое делопроизводство с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8», информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» и другие. Обучение будет вестись по очной и очно-заочной (вечерней) формам. По завершении обучения успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается документ в соответствии с пройденной образовательной программой. Более подробно узнать о нюансах участия в программе можно в ЦЗН Норильска по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты 204, 205. Контактные телефоны: 34-28-96, 34-37-31, 34-20-98. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:204 Обновление знаний и навыков женщинам-декретницам необходимо в связи с повышением требований работодателя к уровню их квалификации и появлением новых профессиональных задач, считают специалисты рынка труда, а также для быстрой адаптации на рабочем месте после длительного отсутствия. Краевая служба занятости даёт женщинам возможность расширить свои компетенции или приобрести новые в рамках реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». Согласно ей, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин осуществляется центром занятости за счет средств, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете.Для направления на обучение жительницам нашего города необходимо обратиться в ЦЗН Норильска с пакетом документов (паспорт, справка с места работы, подтверждающая нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании и (или) квалификации,копия трудовой книжки).Профессиональное обучение осуществляется по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих, например: кассир торгового зала, повар, оператор ЭВМ, продавец непродовольственных товаров, маникюрша, парикмахер, пекарь и другие.Что касается дополнительного профобразования, то оно включает программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для тех, кто уже имеет или получает среднее профессиональное и (или) высшее образование, например: кадровое делопроизводство с использованием программы «1С: Зарплата и управление персоналом 8», информационные технологии на базе платформы «1С: Предприятие 8» и другие.Обучение будет вестись по очной и очно-заочной (вечерней) формам. По завершении обучения успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается документ в соответствии с пройденной образовательной программой.Более подробно узнать о нюансах участия в программе можно в ЦЗН Норильска по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16, кабинеты 204, 205. Контактные телефоны: 34-28-96, 34-37-31, 34-20-98.Фото Владимира Макушкина