Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39911

10 июля 2019, 12:41



Предпринимателей города приглашают к участию в XXI Международной специализированной выставке "ЭКСПОДРЕВ".

Одновременно с выставкой впервые пройдет Национальный лесной форум, ключевое событие в лесной отрасли России, в котором примут участие представители пяти федеральных округов, более 300 лидеров лесной индустрии. Мероприятие проводится под эгидой Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и включает в себя пленарное заседание, семинары и работу следующих тематических площадок: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города», «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании». Выставка пройдёт с 3 по 6 сентября в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте УПРиУ Норильска http://www.upriu.ru. По вопросам регистрации в выставке обращаться по телефону 8(391)200-44-00, вн. 961 (Андреева Виктория Андреевна, e-mail: andreeva@krasfair.ru) Фото www.krasfair.ru

Просмотров:155 За 20 лет проведения она стала одной из крупнейших отраслевых площадок России и наглядно демонстрирует состояние отрасли, новейшие образцы оборудования для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, отмечается на портале управления потребительского рынка и услуг администрации Норильска. В этом году свою продукцию представят более 100 компаний-производителей из 14 стран. Так, Австрию представят фирмы Polytechnik, Muhlbock-Vanicek, Hocker Polytechnik $ Presto Pressen, Springer Maschinenfabrik GmbH; Великобританию - компания JCB; Италию - Nardi; Германию - Amandus Kahl GMBH $ Co KG, EWD, H.I.T. Maschinenbau GmbH+Co. KG, Haas Recycling Systems, Medalin AG. Свое участие подтвердили компании из Латвии, Польши, Словении, США, Эстонии, Финляндии, Швейцарии и Китая. Большая демонстрационная площадка позволит увидеть станки в действии, многообразие лесозаготовительной техники, оценить их преимущества и прямо на выставке договориться о покупке.Одновременно с выставкой впервые пройдет Национальный лесной форум, ключевое событие в лесной отрасли России, в котором примут участие представители пяти федеральных округов, более 300 лидеров лесной индустрии. Мероприятие проводится под эгидой Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и включает в себя пленарное заседание, семинары и работу следующих тематических площадок: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города», «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании».Выставка пройдёт с 3 по 6 сентября в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте УПРиУ Норильска http://www.upriu.ru. По вопросам регистрации в выставке обращаться по телефону 8(391)200-44-00, вн. 961 (Андреева Виктория Андреевна, e-mail: andreeva@krasfair.ru)Фото www.krasfair.ru