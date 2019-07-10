Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39912

10 июля 2019, 12:51



Принят закон, позволяющий заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске.

Сейчас органам власти запрещено заключать соглашения с компаниями, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Закон наделяет правительство РФ правом определять отдельные случаи допустимости соглашений, которые могут создавать возможность ограничения конкуренции, но при этом направлены на совершенствование производства и получение покупателями выгод, соразмерных тем, что получены компаниями в результате согласованных действий. Закон разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в связи с обращением к нему правительства Красноярского края относительно ситуации с авиасообщением в регионе. В аэропорту Норильска реконструирована взлётно-посадочная полоса, и теперь он может принимать любые самолёты. В связи с этим планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полёты в летний, высокодоходный сезон. Но это может негативно отразиться на экономическом состоянии базовой авиакомпании «Нордстар», которая также осуществляет полёты в низкодоходный зимний и другие периоды, когда других перевозчиков нет. Это, по мнению правительства края, создает риск нестабильного авиасообщения в регионе. Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать заключение соответствующего соглашения между Росавиацией, правительством Красноярского края, аэропортом «Норильск» и авиакомпанией «Нордстар», которое гарантировало бы бесперебойную работу и пассажирское обеспечение в течение всего года. Это соглашение должно также содержать положения о рассмотрении базовым перевозчиком заявок авиакомпаний на свободные слоты в аэропорту Норильска и подтверждении аэропортом слотов с учётом замечаний этого перевозчика. Закон позволит правительству РФ на определённый срок вводить общие исключения из запрета, который существует, при наличии трёх условий, поясняет «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя ФАС Сергея Пузыревского. Во-первых, не может быть полностью устранена конкуренция, то есть не может быть единственный перевозчик. Во-вторых, не могут налагаться неразумные ограничения на участников этого соглашения. В-третьих, не должно происходить завышения цены авиаперевозок из-за частичного ограничения конкуренции. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:264 Госдума приняла закон, допускающий заключение соглашения об особом режиме деятельности при организации авиасообщения с городом Норильском, которое позволяет ограничить доступ на рынок авиаперевозок, сообщает «РИА Новости».Сейчас органам власти запрещено заключать соглашения с компаниями, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции. Закон наделяет правительство РФ правом определять отдельные случаи допустимости соглашений, которые могут создавать возможность ограничения конкуренции, но при этом направлены на совершенствование производства и получение покупателями выгод, соразмерных тем, что получены компаниями в результате согласованных действий.Закон разработан по поручению президента РФ Владимира Путина в связи с обращением к нему правительства Красноярского края относительно ситуации с авиасообщением в регионе.В аэропорту Норильска реконструирована взлётно-посадочная полоса, и теперь он может принимать любые самолёты. В связи с этим планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять полёты в летний, высокодоходный сезон. Но это может негативно отразиться на экономическом состоянии базовой авиакомпании «Нордстар», которая также осуществляет полёты в низкодоходный зимний и другие периоды, когда других перевозчиков нет. Это, по мнению правительства края, создает риск нестабильного авиасообщения в регионе.Выходом из создавшейся ситуации могло бы стать заключение соответствующего соглашения между Росавиацией, правительством Красноярского края, аэропортом «Норильск» и авиакомпанией «Нордстар», которое гарантировало бы бесперебойную работу и пассажирское обеспечение в течение всего года. Это соглашение должно также содержать положения о рассмотрении базовым перевозчиком заявок авиакомпаний на свободные слоты в аэропорту Норильска и подтверждении аэропортом слотов с учётом замечаний этого перевозчика.Закон позволит правительству РФ на определённый срок вводить общие исключения из запрета, который существует, при наличии трёх условий, поясняет «РИА Новости» со ссылкой на замруководителя ФАС Сергея Пузыревского. Во-первых, не может быть полностью устранена конкуренция, то есть не может быть единственный перевозчик. Во-вторых, не могут налагаться неразумные ограничения на участников этого соглашения. В-третьих, не должно происходить завышения цены авиаперевозок из-за частичного ограничения конкуренции.Фото Владимира Макушкина