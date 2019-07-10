Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39913

10 июля 2019, 12:57



За июнь предприниматели возместили ущерб своим недовольным клиентам и покупателям на сумму более 174 тысяч рублей.

Специалисты УПРиУ напоминают, что бесплатную консультацию или иную помощь в защите своих прав можно получить ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по телефонам: в Центральном районе – 43-71-94, в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. При необходимости можно прийти на приём в УПРиУ в каждом районе города. Информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, также можно найти на сайте: http://www.upriu.ru.

Просмотров:179 В прошедшем месяце в управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг обратилось 78 горожан, в том числе семь индивидуальных предпринимателей (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 71 потребитель с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. По поступившим обращениям специалистами управления дано 66 консультаций, составлено десять претензий, подготовлено два проекта исковых заявлений в суд. Чаще всего потребители жаловались на нарушение своих прав в области торговли непродовольственными товарами (54,9% обратившихся), 18,3% недовольны бытовыми услугами. По 7% - жилищно-коммунальными услугами и торговлей продовольственными товарами.Специалисты УПРиУ напоминают, что бесплатную консультацию или иную помощь в защите своих прав можно получить ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по телефонам: в Центральном районе – 43-71-94, в районе Талнах – 43-71-95, в районе Кайеркан – 43-71-97. При необходимости можно прийти на приём в УПРиУ в каждом районе города. Информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, также можно найти на сайте: http://www.upriu.ru.