Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39914

10 июля 2019, 13:27



В рамках развития проекта по добровольному медстрахованию (ДМС) организовано обслуживание работников «Норникеля» на базе клиники «Диалог плюс». Первыми для работы в ней прибыли врачи из Новосибирска.

На первом этапе в клинике вахтовым методом будут работать врачи высшей категории и даже с учеными степенями из новосибирской клиники «Один плюс один». - Это хирурги, онкологи, гинекологи, офтальмологи, урологи – словом, все узкие специалисты, - поясняет Татьяна Тищенко, руководитель новосибирских врачей. – Они имеют богатый опыт работы именно в страховой медицине. В нашей клинике страховой медицины работники «Норникеля» смогут получать квалифицированную помощь по современным стандартам без лишних ожиданий. Прием осуществляется по предварительной записи, это входит в стандарт услуг. Сейчас мы определяем максимальный объем необходимых специалистов, пока прилетело десять докторов на две недели, которые ведут прием с 8 утра и до 8 вечера. Учитывая, что предприятия компании работают в трехсменном режиме, мы стараемся создать максимально удобный график приема наших пациентов. По приезде на смену новой группы врачей будет сохранена преемственность в лечении пациентов. Пропускная способность клиники позволит принимать в среднем до 200 пациентов в день. Работа новосибирских медицинских бригад расписана до нового года. В дальнейшем к ним присоединятся коллеги из Новокузнецка, Томска и Москвы. Елена Бочарова, заместитель генерального директора страховой компании ПАО «РЕСО-гарантия» рассказала, что за два с небольшим месяца за медпомощью по полису ДМС уже обратилось порядка шести тысяч человек. Пока у работников «Норникеля» за это время наиболее востребованной услугой в Норильске стала стоматология: «Со временем пакет предоставляемых услуг расширится, и мы к этому готовы. «РЕСО» сотрудничает с более чем 2400 клиниками и узкопрофильными организациями здравоохранения по всей России. Реализуются проекты по созданию новых учреждений, принадлежащих компании, в Москве и других городах РФ. Так что нам есть что предложить Норильску и норильчанам. Страхования компания постаралась приурочить открытие клиники ко Дню металлурга - это станет отличным подарком всем работникам «Норникеля». Фото Николая Щипко

Просмотров:208 Медучреждение «Диалог плюс» действует в Норильске с 2014 года и отвечает всем необходимым требованиям: просторные кабинеты, оснащенные современным оборудованием – это аппараты ультразвукового исследования, электрокардиографы, холтеры - аппараты для исследования работы и состояния сердца человека, своя лаборатория. Закуплен цифровой рентген-аппарат последнего поколения, осенью поступит и будет введен в эксплуатацию компьютерный томограф.На первом этапе в клинике вахтовым методом будут работать врачи высшей категории и даже с учеными степенями из новосибирской клиники «Один плюс один».- Это хирурги, онкологи, гинекологи, офтальмологи, урологи – словом, все узкие специалисты, - поясняет Татьяна Тищенко, руководитель новосибирских врачей. – Они имеют богатый опыт работы именно в страховой медицине. В нашей клинике страховой медицины работники «Норникеля» смогут получать квалифицированную помощь по современным стандартам без лишних ожиданий. Прием осуществляется по предварительной записи, это входит в стандарт услуг. Сейчас мы определяем максимальный объем необходимых специалистов, пока прилетело десять докторов на две недели, которые ведут прием с 8 утра и до 8 вечера. Учитывая, что предприятия компании работают в трехсменном режиме, мы стараемся создать максимально удобный график приема наших пациентов. По приезде на смену новой группы врачей будет сохранена преемственность в лечении пациентов.Пропускная способность клиники позволит принимать в среднем до 200 пациентов в день. Работа новосибирских медицинских бригад расписана до нового года. В дальнейшем к ним присоединятся коллеги из Новокузнецка, Томска и Москвы.Елена Бочарова, заместитель генерального директора страховой компании ПАО «РЕСО-гарантия» рассказала, что за два с небольшим месяца за медпомощью по полису ДМС уже обратилось порядка шести тысяч человек. Пока у работников «Норникеля» за это время наиболее востребованной услугой в Норильске стала стоматология: «Со временем пакет предоставляемых услуг расширится, и мы к этому готовы. «РЕСО» сотрудничает с более чем 2400 клиниками и узкопрофильными организациями здравоохранения по всей России. Реализуются проекты по созданию новых учреждений, принадлежащих компании, в Москве и других городах РФ. Так что нам есть что предложить Норильску и норильчанам.Страхования компания постаралась приурочить открытие клиники ко Дню металлурга - это станет отличным подарком всем работникам «Норникеля».Фото Николая Щипко