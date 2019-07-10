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10 июля 2019, 14:03



«Норникель» планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года.

Программа торговли токенами может составить около $1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента компании Андрея Бугрова. «Процесс подготовки оказался довольно длительным, но, тем не менее, мы планируем вывести этот продукт (цифровизацию торговли металлом) на рынок к концу 2019 года и начать торговлю нашими токенами (токенизации - оцифровки реальных активов с использованием технологии блокчейн)», - сказал он. По его словам, программа торговли токенами может составить около $1 млрд. «Это ориентировочная цифра, надо будет пощупать, какой аппетит на рынке есть к этому продукту, тут очень много факторов, которые специально не регулируются, а зависят от рыночной ситуации», - подчеркнул топ-менеджер компании. Для такой торговли, по его словам, будет запущена специальная цифровая площадка. Фото https://fingazeta.ru

Просмотров:172 Программа торговли токенами может составить около $1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента компании Андрея Бугрова. «Процесс подготовки оказался довольно длительным, но, тем не менее, мы планируем вывести этот продукт (цифровизацию торговли металлом) на рынок к концу 2019 года и начать торговлю нашими токенами (токенизации - оцифровки реальных активов с использованием технологии блокчейн)», - сказал он.По его словам, программа торговли токенами может составить около $1 млрд. «Это ориентировочная цифра, надо будет пощупать, какой аппетит на рынке есть к этому продукту, тут очень много факторов, которые специально не регулируются, а зависят от рыночной ситуации», - подчеркнул топ-менеджер компании. Для такой торговли, по его словам, будет запущена специальная цифровая площадка.Фото https://fingazeta.ru