Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39916

10 июля 2019, 14:07



В 2020 году в Норильске планируется открыть филиал центра «Мой бизнес» — «агрегатор услуг» от краевого Агентства развития бизнеса.

Норильск вошёл в число трёх городов региона, где будут открыты филиалы центра. Об этом было сообщено на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания края в ходе обсуждения перспектив развития государственной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Как отметил в своём выступлении министр экономики и регионального развития Егор Васильев, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства создавалась в крае в разное время, организации частично начали дублировать функции. Поэтому за предыдущий год проводилось её преобразование. Точками роста, или акселерации, стали Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания и Красноярский региональный бизнес-инкубатор (КРИТБИ). Первое занимается оказанием прямой финансовой поддержки. С 2009 года агентством было выдано микрозаймов на сумму более 2 млрд рублей и почти на такую же сумму — поручительств. Из них почти 305 млн рублей микрозаймов пришлось на 2018 год. Также агентство в прошлом году оказало более 3,5 тысячи консультаций, организовало участие местных предпринимателей в 42 выставках и ярмарках. Благодаря господдержке было заключено 54 экспортных контракта на сумму около 423 млн рублей. Результатом работы КРИТБИ стала поддержка 214 резидентов, которые создали 1370 новых рабочих мест. Выручка резидентов и выпускников бизнес-инкубатора составляет более 10 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления — свыше 600 млн. Итоги прошлого года — 50 резидентов с выручкой 462 млн рублей. В настоящее время Агентство развития бизнеса реализует в крае национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В крае появится центр «Мой бизнес» — «агрегатор услуг», как выразился Егор Васильев. Здесь предприниматели и жители края, планирующие открыть своё дело, будут получать все необходимые услуги. Первые филиалы центра должны открыться в Норильске, Ачинске и Минусинске в 2020 году. Федерация выделяет на развитие проекта около 130 млн рублей. Комментируя, как будет идти развитие поддержки в муниципалитетах, министр сообщил, что этим займётся Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности в рамках проекта «Локальная экономика». Муниципалитеты участвуют в конкурсах и получают субсидии на реализацию своих проектов. Общая сумма поддержки в этом году составит 150 млн рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края. Выступление министра дополнил генеральный директор Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании Александр Граматунов. Он сообщил, что размер финансовой поддержки предпринимателей год от года растёт. С конца июня этого года повысился максимальный размер микрозаймов для малого и среднего предпринимательства — с 3 до 5 млн рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:160 Норильск вошёл в число трёх городов региона, где будут открыты филиалы центра. Об этом было сообщено на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного собрания края в ходе обсуждения перспектив развития государственной инфраструктуры по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе.Как отметил в своём выступлении министр экономики и регионального развития Егор Васильев, инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства создавалась в крае в разное время, организации частично начали дублировать функции. Поэтому за предыдущий год проводилось её преобразование. Точками роста, или акселерации, стали Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания и Красноярский региональный бизнес-инкубатор (КРИТБИ). Первое занимается оказанием прямой финансовой поддержки. С 2009 года агентством было выдано микрозаймов на сумму более 2 млрд рублей и почти на такую же сумму — поручительств. Из них почти 305 млн рублей микрозаймов пришлось на 2018 год. Также агентство в прошлом году оказало более 3,5 тысячи консультаций, организовало участие местных предпринимателей в 42 выставках и ярмарках. Благодаря господдержке было заключено 54 экспортных контракта на сумму около 423 млн рублей.Результатом работы КРИТБИ стала поддержка 214 резидентов, которые создали 1370 новых рабочих мест. Выручка резидентов и выпускников бизнес-инкубатора составляет более 10 млрд рублей, а ежегодные налоговые отчисления — свыше 600 млн. Итоги прошлого года — 50 резидентов с выручкой 462 млн рублей.В настоящее время Агентство развития бизнеса реализует в крае национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В крае появится центр «Мой бизнес» — «агрегатор услуг», как выразился Егор Васильев. Здесь предприниматели и жители края, планирующие открыть своё дело, будут получать все необходимые услуги. Первые филиалы центра должны открыться в Норильске, Ачинске и Минусинске в 2020 году. Федерация выделяет на развитие проекта около 130 млн рублей.Комментируя, как будет идти развитие поддержки в муниципалитетах, министр сообщил, что этим займётся Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности в рамках проекта «Локальная экономика». Муниципалитеты участвуют в конкурсах и получают субсидии на реализацию своих проектов. Общая сумма поддержки в этом году составит 150 млн рублей, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края.Выступление министра дополнил генеральный директор Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании Александр Граматунов. Он сообщил, что размер финансовой поддержки предпринимателей год от года растёт. С конца июня этого года повысился максимальный размер микрозаймов для малого и среднего предпринимательства — с 3 до 5 млн рублей.Фото Владимира Макушкина