Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39917

10 июля 2019, 14:20



В этом году заканчивается программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто начал осуществлять выплаты по ней в 2010 году.

В 2009-м участниками стали почти 17 982 жителя Красноярского края: с 2010 года включительно они начали заботиться о своей будущей пенсии и теперь до декабря сделают последние вложения, которые государство «умножит на два». Вообще программу рассчитывали на 10 лет, приобщиться к ней можно было не позднее 2014 года. По сообщению Пенсионного фонда РФ, на сегодня в Красноярском крае насчитывается более 330 000 участников программы государственного софинансирования пенсий. В общей сложности по итогам прошлого года они внесли на свои счета свыше 107 миллионов рублей. Столько же на счета пенсионеров перечислило государство. При выходе на пенсию каждый участник программы получит ежемесячную прибавку с учётом внесённых им сумм. Информацию о суммах, поступивших на накопительный счёт, и сумме инвестиционного дохода от вложения, можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:185 Напомним, программа государственного софинансирования пенсионных накоплений стартовала в 2008-м. Суть её в том, что при добровольном перечислении на накопительную пенсию от 2000 рублей в год государство перечисляло такую же сумму на индивидуальный счёт будущего пенсионера, но не более 12 000 рублей. За первый год работы программы пенсионных накоплений в неё вступили 33 340 жителей Красноярского края. В 2018 году они сделали последний взнос.В 2009-м участниками стали почти 17 982 жителя Красноярского края: с 2010 года включительно они начали заботиться о своей будущей пенсии и теперь до декабря сделают последние вложения, которые государство «умножит на два».Вообще программу рассчитывали на 10 лет, приобщиться к ней можно было не позднее 2014 года. По сообщению Пенсионного фонда РФ, на сегодня в Красноярском крае насчитывается более 330 000 участников программы государственного софинансирования пенсий. В общей сложности по итогам прошлого года они внесли на свои счета свыше 107 миллионов рублей. Столько же на счета пенсионеров перечислило государство.При выходе на пенсию каждый участник программы получит ежемесячную прибавку с учётом внесённых им сумм. Информацию о суммах, поступивших на накопительный счёт, и сумме инвестиционного дохода от вложения, можно узнать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).Фото Владимира Макушкина