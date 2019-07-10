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10 июля 2019, 15:11

Творческие норильчане могут предложить свои идеи для создания первого в Норильске арт-парка с использованием промышленного и бытового мусора.


Сделать это можно в рамках конкурса «Арт-объект своему городу», организаторами которого выступают администрация комплекса отдыха «Горизонт», благотворительный фонд «69 параллель», компания «Финам» в Норильске, команда участников экомарафона «Комбината добра» «Зелёнка», компания «Норникель».
Конкурс позволяет участникам раскрыть свои творческие способности (ими, кстати, могут выступить не только норильчане, но и жители других районов и регионов страны, принимаются индивидуальные и коллективные заявки), осознать важность экологичного образа жизни, осознанного потребления, вторичного использования. Не последнее значение имеет создание креативной среды на загородном пространстве базы отдыха «Горизонт» и, фактически, появление первого арт-парка в Норильске с использованием промышленного и бытового мусора.
Конкурс проводится с 4 июля по 30 сентября. Он предполагает ряд номинаций: лучшая концепция арт-объекта из металлургической чаши (принимаются эскизы и макеты будущего арт-объекта, которые впоследствии будут выполнены командой организаторов конкурса с участием автора идеи при его желании); лучшая коллективная работа из вторсырья; лучшая индивидуальная работа из вторсырья. Жюри конкурса учреждает три первые премии (по одной в каждой номинации), организует открытие конкурса, отбирает финалистов в каждой номинации, организует церемонию вручения премий, дипломов победителям и грамот участникам. По усмотрению членов жюри могут быть выделены другие номинации для тех работ, которые не попадают не под одну из указанных номинаций. В каждой номинации предусмотрено одно призовое место, а также каждый участник будет отмечен памятным призом и грамотой за участие. Жюри определяет финалистов конкурса, победители выявляются из их числа путём онлайн-голосования жителей Норильска. Имя победителя в первой номинации будет размещено на памятной табличке непосредственно на арт-объекте как автора данной идеи. По первой номинации география конкурса не ограничена, а вот по второй и третьей заявки принимаются только от жителей Норильска и Дудинки.
Конкурс выдвигает ряд требований к арт-объекту. Так, от участников первой номинации принимаются эскизы будущего арт-объекта, основой для которого станет металлургическая чаша. Для второй и третьей номинации арт-объект может быть выполнен из любого вторсырья (дерево, керамика, металл, резина и прочие материалы) и быть размером не меньше 1,5 метра в высоту, соответствовать тематике конкурса и быть приспособленным к условиям окружающей среды, иметь устойчивую конструкцию, поскольку парк будет функционировать всесезонно. Конкурсантам стоит понимать, что переданные претендентами арт-объекты возврату не подлежат, их приёмка осуществляется по акту приёма-передачи.
В числе критериев оценки – помимо удовлетворённости требованиям конкурса - самое оригинальное художественно-образное решение арт-объекта, его художественно-образная выразительность, креативность, узнаваемость и яркость образа.
Конкурс проводится в три этапа. Первый предполагает приём работ и заявок на участие в конкурсе: с 8 июля по 11 августа. По первой номинации эскизы и заявки направляются на электронную почту gorizont-norilsk@yandex.ru. По второй и третьей приём работ осуществляется в материальном виде по предварительному согласованию по тел.: 8(3919) 41-56-78, 8(3919) 33-15-14. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте «Горизонта» – http://gorizont-norilsk.ru.
На втором этапе, с 12 по 14 августа, начинает работу жюри, определяя финалистов по номинациям и получателей специальных призов. Третий - проведение онлайн-голосования для определения победителей по номинациям с 14 по 18 августа. С 19 по 30 августа в рамках четвёртого этапа конкурса арт-объекты установят на территории комплекса «Горизонт». Итоги конкурса и церемония награждения состоятся на отчётном мероприятии экомарафона «Комбината добра» в августе-сентябре 2019 года, дата которого будет доведена до участников дополнительно.
Концепции (заявки) арт-объектов принимаются в электронном виде на электронную почту
gorizont-norilsk@yandex.ru, тема «Конкурс арт-объектов». Арт-объекты по 2-й и 3-й номинации передаются по согласованию по тел.: 8(3919) 41-56-78, 8(3919) 33-15-14. Адрес оргкомитета: Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 22-7, контактные телефоны: 8(3919) 41-56-78, 8(3919) 33-15-14.
Фото http://gorizont-norilsk.ru/

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