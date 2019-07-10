Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39919

10 июля 2019, 16:04



Предприятиям края требуется более 46 тысяч сотрудников на постоянную работу. Немало вакансий и у норильских работодателей.

В тройку отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, входят строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства. Так, акционерному обществу «Сибагропромстрой» (Красноярск) требуются инженеры, водители погрузчика, каменщики, машинисты автобетононасоса и автогрейдера. А «Норильсктрансремонт» заявил о потребности в слесарях по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин. В банке вакансий нашего города значится несколько десятков вариантов, в том числе в Норильской межрайонной больнице № 1, центре занятости, отделе вневедомственной охраны и в других предприятиях и учреждениях города, в том числе коммерческих. Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края (https://trud.krskstate.ru/vacancy), а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" или обратившись в ближайший центр занятости населения. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:178 В этом году количество вакансий предприятий по сравнению с прошлым годом заметно возросло и превысило 46 тысяч предложений (на аналогичную дату 2018 года – 41,3 тысячи). Об этом сообщает Агентство труда и занятости населения Красноярского края.В тройку отраслей, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах, входят строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства. Так, акционерному обществу «Сибагропромстрой» (Красноярск) требуются инженеры, водители погрузчика, каменщики, машинисты автобетононасоса и автогрейдера. А «Норильсктрансремонт» заявил о потребности в слесарях по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин. В банке вакансий нашего города значится несколько десятков вариантов, в том числе в Норильской межрайонной больнице № 1, центре занятости, отделе вневедомственной охраны и в других предприятиях и учреждениях города, в том числе коммерческих.Ознакомиться с краевым банком вакансий службы занятости населения можно на интерактивном портале Агентства труда и занятости населения Красноярского края (https://trud.krskstate.ru/vacancy), а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" или обратившись в ближайший центр занятости населения.Фото Владимира Макушкина