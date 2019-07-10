Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39920

10 июля 2019, 16:49



В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область.

Груз планируют отправить почтой в субботу, 13 июля. В этот день для подготовки посылок в «Сундук» к 12 часам приглашают волонтёров. Почта России доставит гуманитарную помощь из Норильска в Иркутскую область бесплатно. Пункт приёма вещей на ул. Дзержинского, 3а (вход с торца), работает с 16 до 20 часов, в Кайеркане на ул. Строительной, 2а, - с 17 до 20. Телефон для справок 8-905-092-69-69. Фото правительства Иркутской области

Просмотров:162 Вещи и продукты для пострадавших от наводнения принимаются в благотворительных «Сундуках» Центрального района и Кайеркана до 12 июля включительно. Требуются новые одежда и обувь, постельное бельё, предметы быта, материалы для ремонта и инструменты, бытовая химия, предметы гигиены, продукты питания долгого хранения (крупы, консервы). Также для упаковки и пересылки понадобятся почтовые коробки, белая ткань, мешки.Груз планируют отправить почтой в субботу, 13 июля. В этот день для подготовки посылок в «Сундук» к 12 часам приглашают волонтёров. Почта России доставит гуманитарную помощь из Норильска в Иркутскую область бесплатно.Пункт приёма вещей на ул. Дзержинского, 3а (вход с торца), работает с 16 до 20 часов, в Кайеркане на ул. Строительной, 2а, - с 17 до 20. Телефон для справок 8-905-092-69-69.Фото правительства Иркутской области