Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39921

10 июля 2019, 18:00



В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Экспресс-тестирование проходит в рамках всероссийской акции «Россия, тестируйся!». Год назад Норильск впервые поучаствовал в ней. Два предыдущих тестирования оказались очень востребованы у горожан: всё время работы экспресс-лаборатории стояли очереди. За время проведения прошлых акций были люди, чей тест дал положительный результат, но они не подозревали, что могут быть заражены ВИЧ. 20 июля экспресс-тестирование пройдёт в Норильске. Недалеко от площади Комсомольской, где будет идти праздничная программа, напротив спортивной школы № 2 с 14 до 20 часов будет стоять мобильная лаборатория с логотипом акции. 21 июля такой автомобиль встанет на площади перед Ледовым дворцом в Кайеркане. Здесь экспресс-тестирование пройдёт с 14 до 18 часов. По словам, Елены Слатвицкой, главного специалиста отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города, на точках экспресс-тестирования будет работать персонал диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа, волонтёры и консультанты. Так как по закону человек при прохождении тестирования на ВИЧ должен получить консультацию (до сдачи анализа и после него). Консультация необходима для того, чтобы сделать акцент на безопасных формах поведения в случае положительного результата теста на местах сдачи повторного анализа и положенного по закону лечения. Окончательный диагноз можно узнать только после полного обследования в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа. Но, поскольку достоверность экспресс-теста – 98%, положительный результат – это повод обратиться к докторам. Тестирование будет делаться профессиональными медсёстрами и сразу на три инфекции: ВИЧ и гепатиты В и С. Кровь разово берётся из пальца, прокол делается один. Для тестирования используются только одноразовый инструментарий и оборудование. Каждому, кто прошёл тест, выдаётся визитка с номером, и такой же номер ставится на тестах. Через десять минут человек может подойти с визиткой и узнать свой результат. На всю процедуру уходит не более 15 минут. В ходе предыдущих двух тестирований выявлено 33 носителя вирусов: у 11 была ВИЧ-инфекция, у других - сочетания гепатита и ВИЧ. Ирина Мухратова, заведующая диспансерным отделением для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, говорит, что Норильск относится к городам с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Сегодня здесь проживают 2800 ВИЧ-инфицированных горожан. Каждый десятый житель Норильска - носитель вируса иммунодефицита человека, и с каждым днём количество заразившихся ВИЧ увеличивается. За полгода 2019-го зарегистрированы 157 горожан с ВИЧ, это на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 70% заразившихся ВИЧ составляют мужчины. В 2018 году количество ВИЧ-инфицированных составляло 238 человек. - Академик Покровский говорит, что официальные цифры статистики можно смело умножать на два, – поясняет Ирина Мухратова. - Все остальные просто не знают свой ВИЧ-статус, а его нужно знать хотя бы для того, чтобы защитить себя и вовремя начать антиретровирусную терапию. Сейчас портрет норильчанина с ВИЧ выглядит следующим образом. Это социально адаптированный мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, работающий и состоящий в гражданском браке, имеющий детей, с планами на будущее. Заражение происходит в результате незащищённого сексуального контакта. Женщины в большинстве случаев заражаются от своих мужей. Особенно велик риск заразиться ВИЧ в летний период, когда мужья отправляют жён и детей на материк. Ранее наблюдалась другая картина. В 92% случаев ВИЧ заражались при употреблении наркотиков, при этом в 90% это были молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет (чаще - неработающие мужчины, ведущие асоциальный образ жизни). Самое страшное, что часто медики выявляют носителя инфекции по клиническим показателям, то есть когда человек уже начал болеть. В Норильске ВИЧ-инфицированные имеют возможность получать эффективную, качественную и бесплатную антиретровирусную терапию. Она позволила ВИЧ-инфекции из смертельного статуса перейти в хроническую фазу. Все пациенты, получающие антиретровирусную терапию, болеют хронической ВИЧ-инфекцией, но для тех, кто такую терапию не получает, заболевание по-прежнему остаётся смертельным. И, хотя заболевание не излечивается, при хронической форме вирус полностью блокируется и не влияет на органы и системы. Такие больные живут долгой и полноценной жизнью. Если по каким-то причинам у желающих не получается пройти экспресс-диагностику, узнать свой статус можно, обратившись в диспансерное отделение ВИЧ/СПИДа, которое находится в Норильске на улице Талнахской, 32. Отделение работает с 8 до 18 часов. Анализы, как и во время акции «Россия, тестируйся!», можно сдать анонимно и бесплатно. Телефон регистратуры 38-96-33.

Просмотров:182 Экспресс-тестирование проходит в рамках всероссийской акции «Россия, тестируйся!». Год назад Норильск впервые поучаствовал в ней. Два предыдущих тестирования оказались очень востребованы у горожан: всё время работы экспресс-лаборатории стояли очереди. За время проведения прошлых акций были люди, чей тест дал положительный результат, но они не подозревали, что могут быть заражены ВИЧ.20 июля экспресс-тестирование пройдёт в Норильске. Недалеко от площади Комсомольской, где будет идти праздничная программа, напротив спортивной школы № 2 с 14 до 20 часов будет стоять мобильная лаборатория с логотипом акции. 21 июля такой автомобиль встанет на площади перед Ледовым дворцом в Кайеркане. Здесь экспресс-тестирование пройдёт с 14 до 18 часов.По словам, Елены Слатвицкой, главного специалиста отдела молодёжной политики управления по спорту администрации города, на точках экспресс-тестирования будет работать персонал диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа, волонтёры и консультанты. Так как по закону человек при прохождении тестирования на ВИЧ должен получить консультацию (до сдачи анализа и после него). Консультация необходима для того, чтобы сделать акцент на безопасных формах поведения в случае положительного результата теста на местах сдачи повторного анализа и положенного по закону лечения. Окончательный диагноз можно узнать только после полного обследования в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа. Но, поскольку достоверность экспресс-теста – 98%, положительный результат – это повод обратиться к докторам.Тестирование будет делаться профессиональными медсёстрами и сразу на три инфекции: ВИЧ и гепатиты В и С. Кровь разово берётся из пальца, прокол делается один. Для тестирования используются только одноразовый инструментарий и оборудование. Каждому, кто прошёл тест, выдаётся визитка с номером, и такой же номер ставится на тестах. Через десять минут человек может подойти с визиткой и узнать свой результат. На всю процедуру уходит не более 15 минут.В ходе предыдущих двух тестирований выявлено 33 носителя вирусов: у 11 была ВИЧ-инфекция, у других - сочетания гепатита и ВИЧ.Ирина Мухратова, заведующая диспансерным отделением для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, говорит, что Норильск относится к городам с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Сегодня здесь проживают 2800 ВИЧ-инфицированных горожан. Каждый десятый житель Норильска - носитель вируса иммунодефицита человека, и с каждым днём количество заразившихся ВИЧ увеличивается. За полгода 2019-го зарегистрированы 157 горожан с ВИЧ, это на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. 70% заразившихся ВИЧ составляют мужчины. В 2018 году количество ВИЧ-инфицированных составляло 238 человек.- Академик Покровский говорит, что официальные цифры статистики можно смело умножать на два, – поясняет Ирина Мухратова. - Все остальные просто не знают свой ВИЧ-статус, а его нужно знать хотя бы для того, чтобы защитить себя и вовремя начать антиретровирусную терапию.Сейчас портрет норильчанина с ВИЧ выглядит следующим образом. Это социально адаптированный мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, работающий и состоящий в гражданском браке, имеющий детей, с планами на будущее. Заражение происходит в результате незащищённого сексуального контакта. Женщины в большинстве случаев заражаются от своих мужей. Особенно велик риск заразиться ВИЧ в летний период, когда мужья отправляют жён и детей на материк.Ранее наблюдалась другая картина. В 92% случаев ВИЧ заражались при употреблении наркотиков, при этом в 90% это были молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет (чаще - неработающие мужчины, ведущие асоциальный образ жизни).Самое страшное, что часто медики выявляют носителя инфекции по клиническим показателям, то есть когда человек уже начал болеть. В Норильске ВИЧ-инфицированные имеют возможность получать эффективную, качественную и бесплатную антиретровирусную терапию. Она позволила ВИЧ-инфекции из смертельного статуса перейти в хроническую фазу. Все пациенты, получающие антиретровирусную терапию, болеют хронической ВИЧ-инфекцией, но для тех, кто такую терапию не получает, заболевание по-прежнему остаётся смертельным. И, хотя заболевание не излечивается, при хронической форме вирус полностью блокируется и не влияет на органы и системы. Такие больные живут долгой и полноценной жизнью.Если по каким-то причинам у желающих не получается пройти экспресс-диагностику, узнать свой статус можно, обратившись в диспансерное отделение ВИЧ/СПИДа, которое находится в Норильске на улице Талнахской, 32. Отделение работает с 8 до 18 часов. Анализы, как и во время акции «Россия, тестируйся!», можно сдать анонимно и бесплатно. Телефон регистратуры 38-96-33.