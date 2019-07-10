Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39922

10 июля 2019, 21:07



В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.

- Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, сейчас управляющие компании выполняют эту процедуру в два раза чаще, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах. Мы реагируем на каждый звонок, - рассказала и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина. Сложившаяся в Норильске ситуация вызвала реакцию и краевых властей. Депутаты Заксобрания на совместном заседании комитетов по природным ресурсами и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора. В управлении ЖКХ также подтвердили, что количество жалоб на работу регионального оператора не становится меньше. И несмотря на то, что после апрельского кризиса "РостТех" пересмотрел организацию работы: увеличил количество техники и привлечённых работников, отвечающих за сбор и утилизацию мусора, перешёл на ежедневный вывоз отходов, в июне поступило 26 жалоб жителей на некачественно оказанную услугу. Фото enisey.tv

Просмотров:74 Информация о том, что в норильских домах – в подъездах и даже квартирах - стали появляться грызуны, облетела практически все крупные СМИ страны. Ситуация нерядовая, несмотря на то что летом в Норильске популяция крыс увеличивается. В связи с этим городские власти усиливают меры борьбы с грызунами.- Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, сейчас управляющие компании выполняют эту процедуру в два раза чаще, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах. Мы реагируем на каждый звонок, - рассказала и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина.Сложившаяся в Норильске ситуация вызвала реакцию и краевых властей. Депутаты Заксобрания на совместном заседании комитетов по природным ресурсами и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора.В управлении ЖКХ также подтвердили, что количество жалоб на работу регионального оператора не становится меньше. И несмотря на то, что после апрельского кризиса "РостТех" пересмотрел организацию работы: увеличил количество техники и привлечённых работников, отвечающих за сбор и утилизацию мусора, перешёл на ежедневный вывоз отходов, в июне поступило 26 жалоб жителей на некачественно оказанную услугу.Фото enisey.tv