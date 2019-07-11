Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39924

11 июля 2019, 12:35



Предприятиям, инвестирующим в экологию, хотят дать налоговые преференции.

Докладывал по этому вопросу министр экономики и регионального развития Егор Васильев. Он сообщил, что компаниям, которые захотят воспользоваться льготой, следует выполнить ряд условий. Во-первых, они должны обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 2018 года; во-вторых, размер их «экологических» инвестиций должен быть не менее 10 млрд рублей начиная с 1 января 2019 года. Пониженная ставка налога на имущество (до 0,1%) будет распространяться только на то оборудование, которое отвечает целям снижения выбросов. То есть, если предприятие вложилось в экологию, это не означает, что у него появятся льготы на основные средства производства. Более того, положения законопроекта распространяются только на оборудование, используемое для реализации планов снижения выбросов загрязняющих веществ и (или) программ повышения экологической эффективности, которое появится 1 января 2020 года. Действие льготы планируется распространить до 2030 года включительно. Депутаты одобрительно восприняли новый законопроект. Так, Александр Бойченко заявил, что имело бы смысл снизить ставку до нуля: «Если появляется оборудование, которое «чистит» воздух, а мы ещё с него будем получать налог на имущество, то это нонсенс. Надо обнулять ставку, как, например, это делается в сельском хозяйстве — тоже приоритетной сфере». Владимир Демидов отметил, что данная льгота — одна из форм выполнения Красноярским краем указа президента по нацпроекту «Экология». «Если мы не будем делать таких послаблений для предприятий, мы будем стремительно терять население, которое станет уезжать из города», — подчеркнул парламентарий. С учетом ряда замечаний со стороны экспертов, прокуратуры и Счетной палаты было принято решение вынести законопроект на сессию в первом чтении. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:83 На заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты Законодательного собрания Красноярского края обсудили законопроект, который позволит предприятиям, вкладывающим собственные средства в экологическую модернизацию производства, получить налоговую преференцию. Речь идёт о снижении ставки налога на имущество организаций.Докладывал по этому вопросу министр экономики и регионального развития Егор Васильев. Он сообщил, что компаниям, которые захотят воспользоваться льготой, следует выполнить ряд условий. Во-первых, они должны обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 2018 года; во-вторых, размер их «экологических» инвестиций должен быть не менее 10 млрд рублей начиная с 1 января 2019 года.Пониженная ставка налога на имущество (до 0,1%) будет распространяться только на то оборудование, которое отвечает целям снижения выбросов. То есть, если предприятие вложилось в экологию, это не означает, что у него появятся льготы на основные средства производства. Более того, положения законопроекта распространяются только на оборудование, используемое для реализации планов снижения выбросов загрязняющих веществ и (или) программ повышения экологической эффективности, которое появится 1 января 2020 года. Действие льготы планируется распространить до 2030 года включительно.Депутаты одобрительно восприняли новый законопроект. Так, Александр Бойченко заявил, что имело бы смысл снизить ставку до нуля: «Если появляется оборудование, которое «чистит» воздух, а мы ещё с него будем получать налог на имущество, то это нонсенс. Надо обнулять ставку, как, например, это делается в сельском хозяйстве — тоже приоритетной сфере».Владимир Демидов отметил, что данная льгота — одна из форм выполнения Красноярским краем указа президента по нацпроекту «Экология». «Если мы не будем делать таких послаблений для предприятий, мы будем стремительно терять население, которое станет уезжать из города», — подчеркнул парламентарий.С учетом ряда замечаний со стороны экспертов, прокуратуры и Счетной палаты было принято решение вынести законопроект на сессию в первом чтении.Фото Владимира Макушкина