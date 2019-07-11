Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39926

11 июля 2019, 12:41



Норильчане могут стать соавторами энциклопедии «Победители».

Принять участие в создании энциклопедии приглашены жители всей страны, а также люди, живущие за границей, но любящие свою родину. Издана она будет Академией народной энциклопедии в рамках реализации общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и приурочена к 75-летию Великой Победы. Для того чтобы стать автором энциклопедии, необходимо до 20 декабря 2019 года выслать заявку и материал, оформленный в соответствии с положением, на электронный адрес entziklopedia@yandex.ru. Темами работ могут стать истории населённого пункта (поселения, округа), личности и судьбы, рассказы, легенды, предания, литература, искусство, ремёсла, праздники, традиции (семьи, населённого пункта), истории из школы (детского сада, др.), о коллегах или одноклассниках. Издание книги намечено на январь 2020 года, рассылка будет вестись до конца февраля 2020 года. Все авторы получат ламинированные свидетельства о публикации под грифом Академии народной энциклопедии, которые отправляются вместе с авторским экземпляром книги. Все интересующие вопросы можно задать по электронному адресу entziklopedia@yandex.ru, а также по телефону 8-937-521-37-15.

Просмотров:87 Норильчане могут стать соавторами энциклопедии «Победители».Принять участие в создании энциклопедии приглашены жители всей страны, а также люди, живущие за границей, но любящие свою родину. Издана она будет Академией народной энциклопедии в рамках реализации общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и приурочена к 75-летию Великой Победы.Для того чтобы стать автором энциклопедии, необходимо до 20 декабря 2019 года выслать заявку и материал, оформленный в соответствии с положением, на электронный адрес entziklopedia@yandex.ru. Темами работ могут стать истории населённого пункта (поселения, округа), личности и судьбы, рассказы, легенды, предания, литература, искусство, ремёсла, праздники, традиции (семьи, населённого пункта), истории из школы (детского сада, др.), о коллегах или одноклассниках.Издание книги намечено на январь 2020 года, рассылка будет вестись до конца февраля 2020 года. Все авторы получат ламинированные свидетельства о публикации под грифом Академии народной энциклопедии, которые отправляются вместе с авторским экземпляром книги.Все интересующие вопросы можно задать по электронному адресу entziklopedia@yandex.ru, а также по телефону 8-937-521-37-15.