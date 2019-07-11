Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39927

11 июля 2019, 13:06



10 лет тюрьмы грозит 34-летнему норильчанину за хранение наркотиков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Дело передано в суд. Обвиняемый дожидается приговора в СИЗО.

Просмотров:89 Мужчину полицейские задержали в марте во дворе одного из домов на Молодёжном проезде. У него обнаружили наркотическое вещество массой 71,1 грамма, сообщили в ОМВД России по г. Норильску.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Дело передано в суд. Обвиняемый дожидается приговора в СИЗО.