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11 июля 2019, 13:51



За полгода 383 норильчанина поучаствовали в сдаче нормативов ГТО. Знаки отличия получат 237 человек.

Итоги реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за первое полугодие 2019 года подводят и в крае. За это время 7800 жителей региона успешно справились с испытаниями ГТО и теперь пополнят свою личную коллекцию наград знаками отличия комплекса, сообщает министерство спорта Красноярского края. «В 2018 году за этот же период значкистами в нашем крае стали 5440 человек, – рассказывает начальник отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук. – Такое существенное увеличение количества обладателей знаков отличия наглядно демонстрирует, что в нашем регионе каждый год популярность комплекса ГТО среди жителей продолжает стабильно расти». Если отдельно выделять результаты тестирования населения края за второй квартал текущего года, то список значкистов пополнился на 7132 человека, из них 1397 участников движения ГТО выполнили нормативы на золото, 3396 – на серебро, 2339 – на бронзу. По итогам первого квартала знаки отличия комплекса были вручены 668 жителям региона: 385 человек – золото, 178 – серебро, 105 – бронза. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:40 В их числе на золото сдали 80 участников, 108 – на серебро, ещё 49 – на бронзу. Вручение знаков отличия пройдёт осенью. Почти 400 участников – это норма для нашего города, говорят специалисты центра тестирования ГТО в Норильске: «Люди активно приходят, причём как самостоятельно, так и целыми командами. Приятно растущее внимание горожан к своему здоровью».Итоги реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за первое полугодие 2019 года подводят и в крае. За это время 7800 жителей региона успешно справились с испытаниями ГТО и теперь пополнят свою личную коллекцию наград знаками отличия комплекса, сообщает министерство спорта Красноярского края.«В 2018 году за этот же период значкистами в нашем крае стали 5440 человек, – рассказывает начальник отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук. – Такое существенное увеличение количества обладателей знаков отличия наглядно демонстрирует, что в нашем регионе каждый год популярность комплекса ГТО среди жителей продолжает стабильно расти».Если отдельно выделять результаты тестирования населения края за второй квартал текущего года, то список значкистов пополнился на 7132 человека, из них 1397 участников движения ГТО выполнили нормативы на золото, 3396 – на серебро, 2339 – на бронзу. По итогам первого квартала знаки отличия комплекса были вручены 668 жителям региона: 385 человек – золото, 178 – серебро, 105 – бронза.Фото Владимира Макушкина