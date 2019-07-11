Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39929

11 июля 2019, 14:09



Трое норильчан примут участие во второй смене XIII Всероссийского молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи (ТИМ) «Бирюса».

С 2007 года на берегу Красноярского водохранилища в Красноярском крае проводится молодёжный межрегиональный образовательный форум «ТИМ «Бирюса». Ежегодно участниками форума становятся более 3,5 тыс. молодых людей – представители молодёжных движений, общественных объединений и профессиональных сообществ не только Красноярского края, но и других субъектов Сибирского федерального округа. Форум «ТИМ «Бирюса» является стартовой площадкой для самых смелых идей, реализации инновационных проектов, поиска новых форм взаимодействия молодёжи, власти и общества. В 2019 году будет представлено четыре смены: смена федерального значения «Энергия» с 9 по 15 июля; смена «Общество» с 18 по 24 июля; смена федерального значения «Сила России: Сибирь» с 27 июля по 2 августа; слёт студенческих отрядов Красноярского края с 4 по 8 сентября. Вчера на территории всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса-2019" открылась первая смена. Всего на "Бирюсу" в 2019 году приедут более 3,5 тыс. молодых людей – студенты старших курсов и выпускники вузов, молодые специалисты, участники профессиональных сообществ из различных регионов России, а также представители международных молодёжных организаций. Форум включает четыре основные программы: образовательную, деловую, культурную и спортивную. Норильчане традиционно являются участниками «ТИМ «Бирюса», хотя в последние годы активность участия несколько снизилась. Как рассказал Роман Потапенко, председатель молодёжного парламента Норильска, в ближайшую смену город представят трое членов молодёжного парламента: «Ребята не будут представлять конкретный проект, как это делалось раньше, у них другая задача – познакомить с работой молодёжного парламента и набраться опыта в области патриотического воспитания. Форум является большой образовательной площадкой, помогает завести нужные контакты, почерпнуть идеи, которые после будут воплощены в конкретных патриотических мероприятиях на территории». Предполагается участие норильчан и в последующих сменах «Бирюсы». http://www.krskstate.ru

Просмотров:28 С 2007 года на берегу Красноярского водохранилища в Красноярском крае проводится молодёжный межрегиональный образовательный форум «ТИМ «Бирюса». Ежегодно участниками форума становятся более 3,5 тыс. молодых людей – представители молодёжных движений, общественных объединений и профессиональных сообществ не только Красноярского края, но и других субъектов Сибирского федерального округа.Форум «ТИМ «Бирюса» является стартовой площадкой для самых смелых идей, реализации инновационных проектов, поиска новых форм взаимодействия молодёжи, власти и общества. В 2019 году будет представлено четыре смены: смена федерального значения «Энергия» с 9 по 15 июля; смена «Общество» с 18 по 24 июля; смена федерального значения «Сила России: Сибирь» с 27 июля по 2 августа; слёт студенческих отрядов Красноярского края с 4 по 8 сентября. Вчера на территории всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодёжи "Бирюса-2019" открылась первая смена. Всего на "Бирюсу" в 2019 году приедут более 3,5 тыс. молодых людей – студенты старших курсов и выпускники вузов, молодые специалисты, участники профессиональных сообществ из различных регионов России, а также представители международных молодёжных организаций. Форум включает четыре основные программы: образовательную, деловую, культурную и спортивную.Норильчане традиционно являются участниками «ТИМ «Бирюса», хотя в последние годы активность участия несколько снизилась. Как рассказал Роман Потапенко, председатель молодёжного парламента Норильска, в ближайшую смену город представят трое членов молодёжного парламента: «Ребята не будут представлять конкретный проект, как это делалось раньше, у них другая задача – познакомить с работой молодёжного парламента и набраться опыта в области патриотического воспитания. Форум является большой образовательной площадкой, помогает завести нужные контакты, почерпнуть идеи, которые после будут воплощены в конкретных патриотических мероприятиях на территории».Предполагается участие норильчан и в последующих сменах «Бирюсы».http://www.krskstate.ru