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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:10 Ко Дню металлурга активные сотрудники компании «Норникель» получат премии.
14:09 Трое норильчан примут участие во второй смене XIII Всероссийского молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи (ТИМ) «Бирюса».
13:51 За полгода 383 норильчанина поучаствовали в сдаче нормативов ГТО. Знаки отличия получат 237 человек.
13:06 10 лет тюрьмы грозит 34-летнему норильчанину за хранение наркотиков.
12:41 Норильчане могут стать соавторами энциклопедии «Победители».
12:35 Предприятиям, инвестирующим в экологию, хотят дать налоговые преференции.
10:06 Белая медведица, доставленная из Норильска в «Роев ручей», возможно, переедет в другой зоопарк.
21:07 В Норильске увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.
18:00 В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
16:49 В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область.
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