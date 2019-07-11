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11 июля 2019, 14:10



Ко Дню металлурга активные сотрудники компании «Норникель» получат премии.

Активным участникам программы производственных инициатив, работающим в ЗФ «Норникеля», ко Дню металлурга выплатят премии. В 2017 году президент «Норникеля» Владимир Потанин поставил цели по снижению издержек и росту производительности труда. Для этого была разработана программа повышения эффективности, а год назад стартовала программа производственных инициатив, которая является основным источником пополнения программы повышения эффективности. «Уменьшить издержки на производстве на семь процентов невозможно, только отдавая распоряжения сверху. Решением стала программа повышения эффективности, направленная на привлечение инициатив снизу. Именно работники, каждодневно вовлеченные в рабочий процесс, знают, как его улучшить. Мы регулярно проводим исследования по вовлеченности работников в целом по Заполярному филиалу, он за год поднялся на 12 пунктов, что коррелирует с количеством инициатив работников. Лидер вовлеченности на сегодня – медный завод: 75% работников вовлечены в работу по повышению эффективности производства», – цитирует «АиФ-Красноярск» заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасию Перфильеву. Ко Дню металлурга самым активным участникам программы – сотрудникам Заполярного филиала будет выплачено в общей сумме 17 миллионов рублей премиальных. «Практически 40 процентов работников уже подали производственные инициативы – это хороший результат. Вклад каждого участника оценен, и я уверена, цифра, которую увидят в своих расчетных листах активные участники программы, их приятно удивит», – сказала Анастасия Перфильева и заверила, что это не единоразовое премирование. И в дальнейшем «Норникель» будет подобным образом стимулировать авторов инициатив. «На сегодня у нас уже более 4,5 тысячи участников программы, на предприятиях создаются малые инициативные группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициатив. Внедренные в 2018-м году инициативы уже дали более миллиарда эффекта», – назвала цифры директор департамента совершенствования деятельности Заполярного филиала «Норникеля» Ирина Воронкова. Производственные инициативы – постоянный источник пополнения программы повышения эффективности, действующей в «Норникеле». Развитию компании способствуют ее работники, которым на местах известно, как усовершенствовать процесс и технологии. Более 4 тысяч человек уже предложили свои идеи. К 1 июля принято 8872 производственные инициативы. Больше 60% от этого количества – 5386 – подано руководителями, специалистами и служащими, 3486 – рабочими. С начала действия программы производственных инициатив наиболее активными ее участниками стали рудник «Октябрьский», на счету которого 2162 инициативы (за июнь – 251), медный завод – 1578 (62), Надеждинский металлургический завод – 1527 (96), Талнахская обогатительная фабрика – 844 инициативы (35 из них поданы в июне). «Компания – это в первую очередь люди, которые в ней работают. Именно коллектив является основным активом. А топ-менеджеры – очень прагматичные люди, и им важно, чтобы все активы давали максимальную отдачу. Если сотрудник вовлечен в работу организации, он обеспечивает максимальную отдачу. В компаниях с высокой вовлеченностью выше производительность труда и качество, они быстрее растут, у них больше капитализация. Так говорят исследования, и наш опыт это подтверждает. Мы провели, основываясь на наших данных, статистический анализ и выявили, что есть отрицательная корреляция между вовлеченностью, травматизмом и абсентеизмом. Иными словами, вовлеченные сотрудники реже прогуливают и внимательнее относятся к правилам техники безопасности. Уже только ради этого стоит заниматься этой темой», - считает директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:258 Активным участникам программы производственных инициатив, работающим в ЗФ «Норникеля», ко Дню металлурга выплатят премии. В 2017 году президент «Норникеля» Владимир Потанин поставил цели по снижению издержек и росту производительности труда. Для этого была разработана программа повышения эффективности, а год назад стартовала программа производственных инициатив, которая является основным источником пополнения программы повышения эффективности.«Уменьшить издержки на производстве на семь процентов невозможно, только отдавая распоряжения сверху. Решением стала программа повышения эффективности, направленная на привлечение инициатив снизу. Именно работники, каждодневно вовлеченные в рабочий процесс, знают, как его улучшить. Мы регулярно проводим исследования по вовлеченности работников в целом по Заполярному филиалу, он за год поднялся на 12 пунктов, что коррелирует с количеством инициатив работников. Лидер вовлеченности на сегодня – медный завод: 75% работников вовлечены в работу по повышению эффективности производства», – цитирует «АиФ-Красноярск» заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасию Перфильеву.Ко Дню металлурга самым активным участникам программы – сотрудникам Заполярного филиала будет выплачено в общей сумме 17 миллионов рублей премиальных.«Практически 40 процентов работников уже подали производственные инициативы – это хороший результат. Вклад каждого участника оценен, и я уверена, цифра, которую увидят в своих расчетных листах активные участники программы, их приятно удивит», – сказала Анастасия Перфильева и заверила, что это не единоразовое премирование. И в дальнейшем «Норникель» будет подобным образом стимулировать авторов инициатив.«На сегодня у нас уже более 4,5 тысячи участников программы, на предприятиях создаются малые инициативные группы, где совместно работают инженерный состав и рабочие. Разработано и подано более девяти тысяч инициатив. Внедренные в 2018-м году инициативы уже дали более миллиарда эффекта», – назвала цифры директор департамента совершенствования деятельности Заполярного филиала «Норникеля» Ирина Воронкова.Производственные инициативы – постоянный источник пополнения программы повышения эффективности, действующей в «Норникеле». Развитию компании способствуют ее работники, которым на местах известно, как усовершенствовать процесс и технологии. Более 4 тысяч человек уже предложили свои идеи. К 1 июля принято 8872 производственные инициативы. Больше 60% от этого количества – 5386 – подано руководителями, специалистами и служащими, 3486 – рабочими.С начала действия программы производственных инициатив наиболее активными ее участниками стали рудник «Октябрьский», на счету которого 2162 инициативы (за июнь – 251), медный завод – 1578 (62), Надеждинский металлургический завод – 1527 (96), Талнахская обогатительная фабрика – 844 инициативы (35 из них поданы в июне).«Компания – это в первую очередь люди, которые в ней работают. Именно коллектив является основным активом. А топ-менеджеры – очень прагматичные люди, и им важно, чтобы все активы давали максимальную отдачу. Если сотрудник вовлечен в работу организации, он обеспечивает максимальную отдачу. В компаниях с высокой вовлеченностью выше производительность труда и качество, они быстрее растут, у них больше капитализация. Так говорят исследования, и наш опыт это подтверждает. Мы провели, основываясь на наших данных, статистический анализ и выявили, что есть отрицательная корреляция между вовлеченностью, травматизмом и абсентеизмом. Иными словами, вовлеченные сотрудники реже прогуливают и внимательнее относятся к правилам техники безопасности. Уже только ради этого стоит заниматься этой темой», - считает директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова.Фото Владимира Макушкина