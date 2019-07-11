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11 июля 2019, 14:29



Участницы вокальной студии Voices Городского центра культуры отличились в Керчи.

Сейчас шесть наших победителей в возрасте от 15 до 26 лет вместе с руководителем принимают участие в фестивальных мастер-классах и экскурсиях. А после выступления на Дне рождения Норильска при поддержке администрации города отправятся вместе с ребятами из коллективов "Болеро" и "Норильские звездочки" ГЦК в творческую смену в лагерь "Премьера" в Анапе, где не только отдохнут, но и примут участие в новых фестивалях и конкурсах. Фото из архива вокальной студии

Просмотров:189 Здесь в начале июля проходят международные конкурсы-фестивали «Великая страна» и «Город Солнца». Замечательный норильский коллектив, выступления которого украшают многие городские мероприятия, не раз становился победителем конкурсов различного уровня в России и за рубежом. На этот раз наши вокалисты побили все рекорды в номинациях «Эстрадный вокал» и «Джазовый вокал». В различных возрастных категориях они завоевали 28 кубков. В копилку новых достижений студии Voices под руководством Анастасии Красносельской вошли семь дипломов Гран-при, десять дипломов лауреата I степени, девять дипломов лауреата II степени, два диплома лауреата III степени. Скоро часть поющей команды вернется из тёплых краев в Норильск, чтобы принять участие в праздновании Дня города.Сейчас шесть наших победителей в возрасте от 15 до 26 лет вместе с руководителем принимают участие в фестивальных мастер-классах и экскурсиях. А после выступления на Дне рождения Норильска при поддержке администрации города отправятся вместе с ребятами из коллективов "Болеро" и "Норильские звездочки" ГЦК в творческую смену в лагерь "Премьера" в Анапе, где не только отдохнут, но и примут участие в новых фестивалях и конкурсах.Фото из архива вокальной студии