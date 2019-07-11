Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39932

11 июля 2019, 14:48



«Мальчишки Севера» побывали в музее «Боевого братства».

На днях для ребят был организован день открытых дверей в молодёжном центре, в ходе которого они поупражнялись в стрельбе из лука (под руководством мастеров норильской местной общественной организации «Спортивный клуб лучного боя «Небесная арена»), посетили комнату юнармейца и открытое пространство «Тепло», где смогли сыграть в видео- и настольные игры и пинг-понг. Кроме того, члены Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Шабурин, Александр Франк и Валерий Мухин провели для ребят экскурсию в музей боевой славы, где юные гости увидели вооружение, военную форму, копии наград времён Великой Отечественной войны, а так же познакомились с макетами автоматов и пулемётов, которые изобрёл легендарный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. В тире молодёжного центра для гостей провели практические занятия по огневой подготовке из пневматической винтовки, где ребята с удовольствием соревновались на меткость. Фото Валерия Шабурина

Просмотров:177 Этот военно-патриотический лагерь каждый год принимает до ста норильских подростков в возрасте от 10 до 14 лет. В течение месяца ребята проходят курс начальной военной подготовки: осваивают приёмы рукопашного боя, основы техники стрельбы, строевой подготовки, изучают военную технику.На днях для ребят был организован день открытых дверей в молодёжном центре, в ходе которого они поупражнялись в стрельбе из лука (под руководством мастеров норильской местной общественной организации «Спортивный клуб лучного боя «Небесная арена»), посетили комнату юнармейца и открытое пространство «Тепло», где смогли сыграть в видео- и настольные игры и пинг-понг.Кроме того, члены Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Шабурин, Александр Франк и Валерий Мухин провели для ребят экскурсию в музей боевой славы, где юные гости увидели вооружение, военную форму, копии наград времён Великой Отечественной войны, а так же познакомились с макетами автоматов и пулемётов, которые изобрёл легендарный советский и российский конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. В тире молодёжного центра для гостей провели практические занятия по огневой подготовке из пневматической винтовки, где ребята с удовольствием соревновались на меткость.Фото Валерия Шабурина