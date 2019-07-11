Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39934

11 июля 2019, 16:21



Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат.

Авиакомпания запустила новый сервис для общения пассажиров с операторами контактного центра. Теперь получить консультацию о маршрутной сети авиакомпании, расписании полётов, наличии и стоимости авиабилетов, дополнительных услугах авиакомпании и правилах перевозки можно на официальном сайте NordStar www.nordstar.ru в режиме онлайн-чата с оператором контактного центра. Ещё одной дополнительной функцией станет возможность оформления заявки на обратный звонок, который также можно оставить через сайт компании, указав контактный номер телефона. Специалист контактного центра свяжется с пассажиром в течение часа и ответит на все вопросы. Запуск дополнительных каналов связи позволит увеличить скорость обработки обращений в авиакомпанию и станет очередным шагом по повышению качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба NordStar. Основным каналом для связи пассажиров с контактным центром авиакомпании NordStar по-прежнему остаётся номер телефона 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткий номер *0887 для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:214 Авиакомпания запустила новый сервис для общения пассажиров с операторами контактного центра. Теперь получить консультацию о маршрутной сети авиакомпании, расписании полётов, наличии и стоимости авиабилетов, дополнительных услугах авиакомпании и правилах перевозки можно на официальном сайте NordStar www.nordstar.ru в режиме онлайн-чата с оператором контактного центра. Ещё одной дополнительной функцией станет возможность оформления заявки на обратный звонок, который также можно оставить через сайт компании, указав контактный номер телефона. Специалист контактного центра свяжется с пассажиром в течение часа и ответит на все вопросы.Запуск дополнительных каналов связи позволит увеличить скорость обработки обращений в авиакомпанию и станет очередным шагом по повышению качества обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба NordStar.Основным каналом для связи пассажиров с контактным центром авиакомпании NordStar по-прежнему остаётся номер телефона 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткий номер *0887 для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2.Фото Владимира Макушкина