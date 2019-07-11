Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39935

11 июля 2019, 16:44



Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.

Как сообщалось, программа переселения действует в Норильске и на Таймыре с 2011 года и реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного 31 августа 2010 года Министерством регионального развития РФ (упразднено в сентябре 2014 года), Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель». По соглашению с 2011 по 2020 год было предусмотрено финансирование около 18,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 8,6 млрд рублей – средства «Норникеля», 1,3 млрд рублей – средства краевой казны. Однако, в связи с упразднением Минрегионразвития РФ с 2016 года федеральное финансирование программы переселения не осуществляется. Таким образом, запланированные показатели – переселение 11 265 семей норильчан и дудинцев – не будут достигнуты по итогам 2020 года. По мнению Андрея Клишаса, необходимость заключения нового соглашения о переселении норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями - один из самых актуальных вопросов для развития северных территорий, где существует необходимость регулярной ротации кадров. Как отметил сенатор, в настоящее время ведутся переговоры на всех уровнях власти, а также с руководством градообразующего предприятия в целях рассмотрения возможности пролонгации соглашения, определения его сторон, источников и объёмов финансирования и срока действия. Кроме того, в ходе Дней Красноярского края госорганам и ведомствам даны рекомендации, связанные с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета региона, строительства и реконструкции социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Постановлением Совета Федерации также предусмотрено принятие мер по оздоровлению экологической обстановки в Красноярском крае, в том числе направленных на развитие лесного хозяйства, на сохранение лесов, переработку и обезвреживание отходов. В рамках итогового документа учтены предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере межбюджетных отношений. По материалам Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Просмотров:180 По итогам прошедших в конце июня в Совете Федерации Дней Красноярского края федеральными и краевыми властями были обозначены основные задачи для пролонгации программы переселения, действие которой завершается в 2020 году. Одно из ключевых обсуждений данного вопроса состоялось в рамках заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса.Как сообщалось, программа переселения действует в Норильске и на Таймыре с 2011 года и реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного 31 августа 2010 года Министерством регионального развития РФ (упразднено в сентябре 2014 года), Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель». По соглашению с 2011 по 2020 год было предусмотрено финансирование около 18,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 8,6 млрд рублей – средства «Норникеля», 1,3 млрд рублей – средства краевой казны. Однако, в связи с упразднением Минрегионразвития РФ с 2016 года федеральное финансирование программы переселения не осуществляется. Таким образом, запланированные показатели – переселение 11 265 семей норильчан и дудинцев – не будут достигнуты по итогам 2020 года.По мнению Андрея Клишаса, необходимость заключения нового соглашения о переселении норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями - один из самых актуальных вопросов для развития северных территорий, где существует необходимость регулярной ротации кадров. Как отметил сенатор, в настоящее время ведутся переговоры на всех уровнях власти, а также с руководством градообразующего предприятия в целях рассмотрения возможности пролонгации соглашения, определения его сторон, источников и объёмов финансирования и срока действия.Кроме того, в ходе Дней Красноярского края госорганам и ведомствам даны рекомендации, связанные с необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета региона, строительства и реконструкции социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Постановлением Совета Федерации также предусмотрено принятие мер по оздоровлению экологической обстановки в Красноярском крае, в том числе направленных на развитие лесного хозяйства, на сохранение лесов, переработку и обезвреживание отходов. В рамках итогового документа учтены предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере межбюджетных отношений.По материалам Совета Федерации Федерального Собрания РФ