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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:54 В администрации Норильска состоялось заседание комиссии по социальной профилактике правонарушений.
18:30 Норильчане готовы бежать! На сегодняшний день 3800 горожан поддержало благотворительный забег «Норильск, беги со мной!».
18:25 На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки.
17:55 Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43 Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа.
17:33 Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.
16:58 На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся.
16:44 Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
16:21 Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат.
16:01 Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
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