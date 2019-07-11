Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39936

11 июля 2019, 16:58



На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся.

Работы выполняет подрядная организация «Айтехникс». С ней заключён контракт на 3,9 млн рублей. В стоимость входят устройство бетонных поребриков, оформление пешеходных зон и их ограждение (от каждого светофора вдоль дороги в две стороны по 30 м появятся заборчики), сами светофорные стойки – четыре основные и плюс пешеходные, их монтаж, прокладка кабелей и прочее. До конца сентября будут установлены светофоры с пешеходной фазой и на перекрёстке улиц Кирова и Советской. А на пересечении улиц Кирова и Павлова светофоры будут реконструированы – добавлен сигнал для пешеходов. Также на этом перекрёстке появятся ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части. И работы здесь должны быть завершены к началу учебного года, так как поблизости находится гимназия № 1. Всего же во всех районах Норильска сегодня 42 светофорных комплекса, из них девять – жёлтые мигающие на автодороге Норильск - Алыкель, помогающие в сложных погодных условиях водителям понять, что перед ними нерегулируемый перекрёсток. Если в работе светофоров случаются сбои, специальная группа сразу же выезжает на место и, подключив ноутбук к контроллеру светофора (управляет выбором и синхронизацией направлений движений), выявляет проблему, её причину и устраняет её. Фото Ирины Яринской

Просмотров:178 Решение об организации светофорного регулирования как для транспорта, так и для пешеходов на этом перекрёстке было принято администрацией города, потому что здесь возросла интенсивность дорожного движения и участились аварии, сообщил начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» Евгений Болгов.Работы выполняет подрядная организация «Айтехникс». С ней заключён контракт на 3,9 млн рублей. В стоимость входят устройство бетонных поребриков, оформление пешеходных зон и их ограждение (от каждого светофора вдоль дороги в две стороны по 30 м появятся заборчики), сами светофорные стойки – четыре основные и плюс пешеходные, их монтаж, прокладка кабелей и прочее.До конца сентября будут установлены светофоры с пешеходной фазой и на перекрёстке улиц Кирова и Советской. А на пересечении улиц Кирова и Павлова светофоры будут реконструированы – добавлен сигнал для пешеходов. Также на этом перекрёстке появятся ограждения, отделяющие тротуар от проезжей части. И работы здесь должны быть завершены к началу учебного года, так как поблизости находится гимназия № 1.Всего же во всех районах Норильска сегодня 42 светофорных комплекса, из них девять – жёлтые мигающие на автодороге Норильск - Алыкель, помогающие в сложных погодных условиях водителям понять, что перед ними нерегулируемый перекрёсток.Если в работе светофоров случаются сбои, специальная группа сразу же выезжает на место и, подключив ноутбук к контроллеру светофора (управляет выбором и синхронизацией направлений движений), выявляет проблему, её причину и устраняет её.Фото Ирины Яринской