Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39937

11 июля 2019, 17:33



Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.

Этот конкурс проводится ежегодно после завершения холодного сезона года. В этом году окончательно снег растаял только к концу июня, а уже со 2 по 5 июля комиссия проводила приёмку территорий. Так что у УК была всего неделя на проведение нужных работ. Начали заранее, делая то, чему не мешают погодные условия: красили двери подъездов, приводили в порядок ограждения крылец, козырьки над входами в подъезды, обновляли детские площадки. Как отметила Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, сотрудники управляющих компаний вложили много сил в работу: «Как простые рабочие, так и инженерный состав несколько недель работали без выходных, чтобы успеть реализовать всё задуманное. Особенно приятно, что к делу подошли не формально, а с мыслями о комфорте горожан», - отметила она. В этом году критерии оценки конкурса расширились. Баллы начислялись не только за отсутствие во дворах бытового и строительного мусора и шлака, за хорошее содержание детских площадок, обустройство зон отдыха (включавшее установку урн и скамеек), за удовлетворительное состояние входных групп подъездов, контейнерных площадок, наличие номерных знаков на домах, отсутствие несанкционированных рекламных плакатов на фасадах. Отдельный пункт касался наличия социальной рекламы о соблюдении чистоты. Ему уделили внимание не все управляющие компании и в итоге не добрали баллов. Тем не менее разрыв в итоговом протоколе между всеми компаниями-участницами очень мал, всего один-два, реже - несколько баллов. Победителем конкурса по благоустройству территории стал «СеверныйБыт», много лет удерживающий лидерские позиции. Украшением их территорий стали плакаты на тамбурах подъездов и ростовые олени из искусственной зелени, «пришедшие» во дворы пл. Горняков, № 3 и №5. Второе место также заняла талнахская компания «Талнахбыт», которая отличилась социальной рекламой и большим объёмом работ по окраске цоколей и входных групп подъездов. «Раньше они окрашивали только двери, ограждения и козырьки, а в этот раз – и все тамбуры», - отметила Татьяна Шульгина. Замыкает тройку лидеров «Заполярный жилищный трест», чьими стараниями на Ленинском пр., 46, появился мини-сквер, где организован газон, высажены кусты и деревья. Они же разместили на своей территории яркую и остроумную социальную рекламу. - Что до УК «Город», комиссия была довольна результатами, компания только на 0,1 балла отстала от третьего места. В числе их успехов - новая детская площадка на Ленинском пр., 27. На пятом месте ЖКС, которое реализовало прекрасную идею: во дворе на ул. Лауреатов, 53, красуется бриг с алыми парусами. Хочу сказать поимённо спасибо тем, кто помог ему «доплыть» в этот двор: Мария Вакулова, Геннадий Магерамов, Борис Лобанов, Леонид Казимиров и Амирам Кулава. Надеюсь, корабль простоит как можно дольше, радуя норильчан, особенно малышей. «Нордсервис», ставший шестым, построил и ввёл в эксплуатацию спортплощадку на ул. Хантайской, 37. А «Северный управдом» активно занимается установкой камер наблюдения в подъездах, что очень полезно для горожан. Спасибо всем сотрудникам управляющих компании, так ответственно относящихся к своему делу, - заключила Татьяна Шульгина.

Просмотров:155 Этот конкурс проводится ежегодно после завершения холодного сезона года. В этом году окончательно снег растаял только к концу июня, а уже со 2 по 5 июля комиссия проводила приёмку территорий. Так что у УК была всего неделя на проведение нужных работ. Начали заранее, делая то, чему не мешают погодные условия: красили двери подъездов, приводили в порядок ограждения крылец, козырьки над входами в подъезды, обновляли детские площадки. Как отметила Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, сотрудники управляющих компаний вложили много сил в работу: «Как простые рабочие, так и инженерный состав несколько недель работали без выходных, чтобы успеть реализовать всё задуманное. Особенно приятно, что к делу подошли не формально, а с мыслями о комфорте горожан», - отметила она.В этом году критерии оценки конкурса расширились. Баллы начислялись не только за отсутствие во дворах бытового и строительного мусора и шлака, за хорошее содержание детских площадок, обустройство зон отдыха (включавшее установку урн и скамеек), за удовлетворительное состояние входных групп подъездов, контейнерных площадок, наличие номерных знаков на домах, отсутствие несанкционированных рекламных плакатов на фасадах. Отдельный пункт касался наличия социальной рекламы о соблюдении чистоты. Ему уделили внимание не все управляющие компании и в итоге не добрали баллов. Тем не менее разрыв в итоговом протоколе между всеми компаниями-участницами очень мал, всего один-два, реже - несколько баллов.Победителем конкурса по благоустройству территории стал «СеверныйБыт», много лет удерживающий лидерские позиции. Украшением их территорий стали плакаты на тамбурах подъездов и ростовые олени из искусственной зелени, «пришедшие» во дворы пл. Горняков, № 3 и №5.Второе место также заняла талнахская компания «Талнахбыт», которая отличилась социальной рекламой и большим объёмом работ по окраске цоколей и входных групп подъездов. «Раньше они окрашивали только двери, ограждения и козырьки, а в этот раз – и все тамбуры», - отметила Татьяна Шульгина.Замыкает тройку лидеров «Заполярный жилищный трест», чьими стараниями на Ленинском пр., 46, появился мини-сквер, где организован газон, высажены кусты и деревья. Они же разместили на своей территории яркую и остроумную социальную рекламу.- Что до УК «Город», комиссия была довольна результатами, компания только на 0,1 балла отстала от третьего места. В числе их успехов - новая детская площадка на Ленинском пр., 27. На пятом месте ЖКС, которое реализовало прекрасную идею: во дворе на ул. Лауреатов, 53, красуется бриг с алыми парусами. Хочу сказать поимённо спасибо тем, кто помог ему «доплыть» в этот двор: Мария Вакулова, Геннадий Магерамов, Борис Лобанов, Леонид Казимиров и Амирам Кулава. Надеюсь, корабль простоит как можно дольше, радуя норильчан, особенно малышей. «Нордсервис», ставший шестым, построил и ввёл в эксплуатацию спортплощадку на ул. Хантайской, 37. А «Северный управдом» активно занимается установкой камер наблюдения в подъездах, что очень полезно для горожан. Спасибо всем сотрудникам управляющих компании, так ответственно относящихся к своему делу, - заключила Татьяна Шульгина.