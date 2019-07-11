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11 июля 2019, 17:43



Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа.

Этот проект реализуется Агентством развития Норильска при участии академии имени Строганова и поддержке компании «Норникель» и городской администрации. Главным художником, как и год назад, выступает Павел Юдин, старший преподаватель Московской государственной художественно–промышленной академии им. С. Г. Строганова: «В прошлом году мы работали на самом повреждённом панно «Космонавты» (на торце дома № 45 на ул. Комсомольской). На нём были опробованы современные материалы, некоторые художественные техники, которые позволили фрагментарно сохранить и укрепить прежнюю мозаику, а пустоты – их было много, особенно внизу панно – восстановить с помощью самой устойчивой силикатной краски – жидкого калиевого стекла. Такие же приёмы будем применять и в этом году на двух панно». Как сообщил Максим Миронов, заместитель директора АРН по развитию туризма и городской среды, позже администрация города выполнит капитальный ремонт фасадов. С наступлением сумеречного времени будет организована подсветка обоих панно (как это было сделано с «Космонавтами»). Сегодня без росписи остался только один торец из пяти домов, № 49б (на трёх – мозаика, на одном, № 41а, - стрит-арт). Максим Миронов не исключил в будущем завершение линии мозаик в той же стилистике советской монументальной мозаичной живописи. Фото Татьяны Зачупейко

Просмотров:162 Художественная реконструкция «Металлургов» и «Строителей» станет продолжением работы, начатой год назад, когда мастерами академии им. С. Г. Строганова была восстановлена мозаика «Космонавты». В настоящий момент на обоих объектах ведётся техническая подготовка панно, которая завершится в течение двух недель. После этого можно приступать к росписи.Этот проект реализуется Агентством развития Норильска при участии академии имени Строганова и поддержке компании «Норникель» и городской администрации. Главным художником, как и год назад, выступает Павел Юдин, старший преподаватель Московской государственной художественно–промышленной академии им. С. Г. Строганова: «В прошлом году мы работали на самом повреждённом панно «Космонавты» (на торце дома № 45 на ул. Комсомольской). На нём были опробованы современные материалы, некоторые художественные техники, которые позволили фрагментарно сохранить и укрепить прежнюю мозаику, а пустоты – их было много, особенно внизу панно – восстановить с помощью самой устойчивой силикатной краски – жидкого калиевого стекла. Такие же приёмы будем применять и в этом году на двух панно».Как сообщил Максим Миронов, заместитель директора АРН по развитию туризма и городской среды, позже администрация города выполнит капитальный ремонт фасадов. С наступлением сумеречного времени будет организована подсветка обоих панно (как это было сделано с «Космонавтами»).Сегодня без росписи остался только один торец из пяти домов, № 49б (на трёх – мозаика, на одном, № 41а, - стрит-арт). Максим Миронов не исключил в будущем завершение линии мозаик в той же стилистике советской монументальной мозаичной живописи.Фото Татьяны Зачупейко