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11 июля 2019, 17:55



Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.

15 июля исполняется 105 лет со дня рождения Владимира Терпогосова. На его мемориале в воскресенье, 14 июля, состоится панихида в память о всех оставшихся в норильской земле тружениках. После возложения цветов начнется традиционная уборка силами старожилов Норильска и всех, кто откликнулся на их призыв. Сбор добровольцев – 14 июля в 12.00 у входа на старый погост, рядом с молельным домом. Запас перчаток и мешков для сбора мусора у организаторов имеется, но по желанию можно захватить с собой дополнительный инвентарь. Телефон для справок 8-913-501-47-03. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:168 С начала 2000-х активисты за неделю до празднования Дня города устраивают уборку на заброшенном кладбище, на котором с начала 1950-х до 1970 года упокоились и многие известные земляки, создававшие Норильск и комбинат. Среди подвижников - и выдающийся металлург Владимир Ваганович Терпогосов из команды мончегорских специалистов, благодаря которым Норильск дал первый никель фронту в начале Великой Отечественной войны.15 июля исполняется 105 лет со дня рождения Владимира Терпогосова. На его мемориале в воскресенье, 14 июля, состоится панихида в память о всех оставшихся в норильской земле тружениках. После возложения цветов начнется традиционная уборка силами старожилов Норильска и всех, кто откликнулся на их призыв. Сбор добровольцев – 14 июля в 12.00 у входа на старый погост, рядом с молельным домом. Запас перчаток и мешков для сбора мусора у организаторов имеется, но по желанию можно захватить с собой дополнительный инвентарь. Телефон для справок 8-913-501-47-03.Фото Ирины Даниленко