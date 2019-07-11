Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/39940
11 июля 2019, 17:55

Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.


С начала 2000-х активисты за неделю до празднования Дня города устраивают уборку на заброшенном кладбище, на котором с начала 1950-х до 1970 года упокоились и многие известные земляки, создававшие Норильск и комбинат. Среди подвижников - и выдающийся металлург Владимир Ваганович Терпогосов из команды мончегорских специалистов, благодаря которым Норильск дал первый никель фронту в начале Великой Отечественной войны.
15 июля исполняется 105 лет со дня рождения Владимира Терпогосова. На его мемориале в воскресенье, 14 июля, состоится панихида в память о всех оставшихся в норильской земле тружениках. После возложения цветов начнется традиционная уборка силами старожилов Норильска и всех, кто откликнулся на их призыв. Сбор добровольцев – 14 июля в 12.00 у входа на старый погост, рядом с молельным домом. Запас перчаток и мешков для сбора мусора у организаторов имеется, но по желанию можно захватить с собой дополнительный инвентарь. Телефон для справок 8-913-501-47-03.
Фото Ирины Даниленко

Просмотров:168
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 11 июля 2019 
18:54   В администрации Норильска состоялось заседание комиссии по социальной профилактике правонарушений. 18:30   Норильчане готовы бежать! На сегодняшний день 3800 горожан поддержало благотворительный забег «Норильск, беги со мной!».
18:25   На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки. 17:55   Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43   Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа. 17:33   Управляющие компании города посоревновались в конкурсе на лучшую готовность дворов к лету.
16:58   На пересечении улиц Талнахской и Пушкина появятся светофоры и ограждённые пешеходные зоны. Работы уже ведутся. 16:44   Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
16:21   Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат. 16:01   Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
14:48   «Мальчишки Севера» побывали в музее «Боевого братства». 14:29   Участницы вокальной студии Voices Городского центра культуры отличились в Керчи.
14:10   Ко Дню металлурга активные сотрудники компании «Норникель» получат премии. 14:09   Трое норильчан примут участие во второй смене XIII Всероссийского молодёжного форума «Территория инициативной молодёжи (ТИМ) «Бирюса».
13:51   За полгода 383 норильчанина поучаствовали в сдаче нормативов ГТО. Знаки отличия получат 237 человек. 13:06   10 лет тюрьмы грозит 34-летнему норильчанину за хранение наркотиков.
12:41   Норильчане могут стать соавторами энциклопедии «Победители». 12:35   Предприятиям, инвестирующим в экологию, хотят дать налоговые преференции.
10:06   Белая медведица, доставленная из Норильска в «Роев ручей», возможно, переедет в другой зоопарк.

 10 июля 2019 
21:07   В Норильске увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» – регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора. 18:00   В Норильске в День города пройдёт третье городское экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
16:49   В Норильске собирают гуманитарный груз в Иркутскую область. 16:04   Предприятиям края требуется более 46 тысяч сотрудников на постоянную работу. Немало вакансий и у норильских работодателей.
15:11   Творческие норильчане могут предложить свои идеи для создания первого в Норильске арт-парка с использованием промышленного и бытового мусора. 14:20   В этом году заканчивается программа государственного софинансирования пенсионных накоплений для тех, кто начал осуществлять выплаты по ней в 2010 году.
14:07   В 2020 году в Норильске планируется открыть филиал центра «Мой бизнес» — «агрегатор услуг» от краевого Агентства развития бизнеса. 14:03   «Норникель» планирует запустить цифровую торговлю металлами к концу 2019 года.
13:27   В рамках развития проекта по добровольному медстрахованию (ДМС) организовано обслуживание работников «Норникеля» на базе клиники «Диалог плюс». Первыми для работы в ней прибыли врачи из Новосибирска. 12:57   За июнь предприниматели возместили ущерб своим недовольным клиентам и покупателям на сумму более 174 тысяч рублей.
12:51   Принят закон, позволяющий заключить соглашение о базовом авиаперевозчике в Норильске. 12:41   Предпринимателей города приглашают к участию в XXI Международной специализированной выставке "ЭКСПОДРЕВ".
12:30   Норильчанки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, могут получить профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счёт центра занятости населения. 12:03   Очередная научная экспедиция нового сезона «Заповедников Таймыра» отправилась в путь. На очереди - изучение Аяна.
11:54   Норильчане могут получить семейную ипотеку с господдержкой от 6% годовых. 11:17   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами Роспотребнадзора.
11:13   Прокуратура Норильска потребовала устранить нарушения законодательства в сфере обращения с отходами. 10:22   Туристические маршруты с Таймыра на Северный полюс планируют запустить в 2020 году.

 9 июля 2019 
17:42   Норильчанину предъявили обвинение в краже дорогостоящего мобильного телефона. 17:17   Шестилетнему норильчанину по имени Матвей очень нужна наша помощь. Благотворительный фонд «69 параллель» проводит сбор средств на курс реабилитации.
17:14   В Норильске пресекли торговлю кожаной одеждой, не имеющей этикеток на русском языке. 17:04   Один из участников норильской преступной группировки, организовавшей межрегиональный сбыт наркотиков, проведёт в колонии строгого режима 4,5 года.
16:43   Норильск принимает Всемирный фестиваль уличного кино. 16:30   Норильчане-предпенсионеры могут бесплатно получить первое или дополнительное профессиональное образование по направлению и за счёт средств службы занятости.
16:28   Норильчане могут увидеть работы победителей фотографического проекта-конкурса «Отражение». 16:11   Норильские подростки участвуют в краевой профориентационной акции «Большая перемена».
14:53   Этим летом управляющая компания «Город» отремонтирует 133 подъезда. 14:51   Генеральный директор «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин: «Наша задача - предоставлять хороший и удобный клиентский сервис под ключ»
12:44   Таймыр обозначил ближайшие планы социально-экономического развития: медобслуживание в посёлках района, целевые места для выпускников, строительство жилья. 12:37   Норильские полицейские дают шанс детям и подросткам.
12:15   Особенно сложно на Крайнем Севере. Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх