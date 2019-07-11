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11 июля 2019, 18:25



На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки.

- Поднялась же у кого–то рука! — огорчается начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева. — Мы сейчас связываемся с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу. Нам нужно понять, как надёжно прикрепить новые очки к скульптуре. Также управление культуры прорабатывает вопрос дополнительной безопасности памятника, установки для него персональной камеры наблюдения. Но всё это не исправит сложившейся ситуации. Уже сейчас понятно, что ни за неделю, ни даже за месяц починить скульптуру не удастся, и День города бронзовому Николаю Урванцеву придётся встречать в повреждённом виде. «Если повреждение монумента было злонамеренным, то это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника», - резюмировала Ирина Субочева. Фото Ирины Яринской

Просмотров:175 Незадолго до празднования Дня города в Норильске произошла крайне неприятная история. 8 июля было обнаружено, что неизвестные повредили памятник Николаю Урванцеву, сломав оправу очков. Напомним, деньги на скульптуру собирали всем миром, норильчане ожидали её изготовления пять лет. Памятник сразу полюбился горожанам и до этого они очень бережно относились к нему, укладывая цветы и конфеты на планшет геологу. Акт вандализма произошёл впервые.- Поднялась же у кого–то рука! — огорчается начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева. — Мы сейчас связываемся с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу. Нам нужно понять, как надёжно прикрепить новые очки к скульптуре.Также управление культуры прорабатывает вопрос дополнительной безопасности памятника, установки для него персональной камеры наблюдения. Но всё это не исправит сложившейся ситуации. Уже сейчас понятно, что ни за неделю, ни даже за месяц починить скульптуру не удастся, и День города бронзовому Николаю Урванцеву придётся встречать в повреждённом виде.«Если повреждение монумента было злонамеренным, то это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника», - резюмировала Ирина Субочева.Фото Ирины Яринской