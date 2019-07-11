Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39942

11 июля 2019, 18:30



Норильчане готовы бежать! На сегодняшний день 3800 горожан поддержало благотворительный забег «Норильск, беги со мной!».

Горожане могут принять как непосредственное участие в забеге, так и поддержать акцию своей регистрацией на него. Минимальный размер взноса - 200 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru и в офисе на ул. Севастопольской, 4. Телефон для справок 46-53-33, с 12 до 18 часов. Все собранные средства направят на курсы реабилитации и лечение восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, шестилетнего аутиста Влада Лисицына, 16-летней Алины Орловой, у которой аномалия центральной нервной системы, и покупку аппарата неинвазивной вентиляции лёгких трёхлетнему Алану Габараеву. Напомним, в этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане.

Просмотров:188 В субботу, 13 июля, жители Большого Норильска соберутся к 11 часам на площадке возле музея, чтобы своим участием в забеге поддержать четырёх юных норильчан. Старт назначен на 12 часов, а перед этим состоится зажигательная разминка в стиле зумбы. Также возле музея пройдут различные мастер-классы, будут работать интерактивные площадки. Завершится праздник здоровья и спорта «Добрым роком».Горожане могут принять как непосредственное участие в забеге, так и поддержать акцию своей регистрацией на него. Минимальный размер взноса - 200 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте благотворительного фонда «Территория добра» www.t-dobra.ru и в офисе на ул. Севастопольской, 4. Телефон для справок 46-53-33, с 12 до 18 часов.Все собранные средства направят на курсы реабилитации и лечение восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП, шестилетнего аутиста Влада Лисицына, 16-летней Алины Орловой, у которой аномалия центральной нервной системы, и покупку аппарата неинвазивной вентиляции лёгких трёхлетнему Алану Габараеву.Напомним, в этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра» благодаря победе в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане.