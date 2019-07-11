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11 июля 2019, 18:54



В администрации Норильска состоялось заседание комиссии по социальной профилактике правонарушений.

Участники комиссии обсудили работу консультативного совета по делам национальностей. Норильский отдел МВД регулярно проводит встречи с лидерами национальных организаций, на которых рассматриваются вопросы о недопустимости разжигания межнациональной розни и экстремистских проявлений. В ходе заседания заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко наградил самые результативные советы профилактики по итогам работы за 2018 год. На первом месте – совет Кайеркана, на втором – Талнаха, на третьем – Центрального района. По итогам заседания участникам комиссии по социальной профилактике правонарушений будут даны рекомендации по исполнению принятых решений. Также Фёдор Чередниченко особо отметил необходимость усиления межведомственного взаимодействия.

Просмотров:258 По итогам второго квартала в Норильске сократилось число преступлений. За полгода уменьшилось количество привлечённых к административной ответственности родителей несовершеннолетних детей благодаря профилактическим мерам.Участники комиссии обсудили работу консультативного совета по делам национальностей. Норильский отдел МВД регулярно проводит встречи с лидерами национальных организаций, на которых рассматриваются вопросы о недопустимости разжигания межнациональной розни и экстремистских проявлений.В ходе заседания заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко наградил самые результативные советы профилактики по итогам работы за 2018 год. На первом месте – совет Кайеркана, на втором – Талнаха, на третьем – Центрального района. По итогам заседания участникам комиссии по социальной профилактике правонарушений будут даны рекомендации по исполнению принятых решений. Также Фёдор Чередниченко особо отметил необходимость усиления межведомственного взаимодействия.