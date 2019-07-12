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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:49 В СРК «Арена» сработала пожарная сигнализация.
12:41 Новые идеи. В Норильске пройдёт первый фестиваль уличных искусств «АРкТика».
12:08 «Норникель» принял участие в глобальном индустриальном саммите GMIS-2019.
12:03 Владельцам частных изб и хозяйств в охранной зоне «Заповедников Таймыра» надо оформить аренду земельного участка в лесничестве, чтобы законно пользоваться своими базами.
10:47 За полгода норильчане отправили почти 23 тысячи, а получили более 175 тысяч посылок.
18:54 В администрации Норильска состоялось заседание комиссии по социальной профилактике правонарушений.
18:30 Норильчане готовы бежать! На сегодняшний день 3800 горожан поддержало благотворительный забег «Норильск, беги со мной!».
18:25 На памятнике Николаю Урванцеву сломали очки.
17:55 Старожилы Норильска призывают всех желающих принять участие в уборке на старом погосте.
17:43 Этим летом будут восстановлены две мозаики на торцах домов № 43 и № 47 на ул. Комсомольской. Работы завершатся к концу августа.
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