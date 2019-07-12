Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39944

12 июля 2019, 10:47



За полгода норильчане отправили почти 23 тысячи, а получили более 175 тысяч посылок.

В зону обслуживания входит два города (Норильск и Дудинка), и весь Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Так что территория «покрытия» огромна: более 880 кв.км! В нашем же городе открыты 12 отделений почтовой связи. Сотрудники норильского почтамта за первое полугодие обработали более 700 тысяч заказных писем (из них 173 тысячи заказных мелких пакетов из зарубежных интернет-магазинов) и более 1 млн. простой корреспонденции (в их числе - 500 тысяч простых мелких пакетов из интернет-магазинов), почти 7 тысяч EMS-отправлений. Почта продолжит работу и в свой праздник. По-прежнему, в норильском почтамте УФПС Красноярского края можно отправить и получить письма и посылки, оформить подписку на журналы и газеты, приобрести лотерейные билеты, открытки, периодические печатные издания. Для особых случаев предусмотрена экспресс-доставка, а также система отправлений первого класса. Клиент может подключить специальную услугу СМС-уведомлений, чтобы всегда быть в курсе местонахождения почтового отправления. Сегодня популярностью пользуются финансовые услуги почтамта. К ним относятся денежные переводы, страховые услуги, оплата кредитов, обслуживание банковских карт. На почте также можно получить пенсионные выплаты и социальные пособия, оплатить коммунальные услуги, пользование интернетом, телевидением и телефонной связью, штрафы ГИБДД, налоги. Фото Ирины Яринской

Просмотров:113 Сегодня в Норильский почтамт входит 16 городских и 19 сельских отделений почтовой связи. Здесь заняты почти 360 человек, в том числе 108 операторов и 81 почтальон.В зону обслуживания входит два города (Норильск и Дудинка), и весь Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район. Так что территория «покрытия» огромна: более 880 кв.км! В нашем же городе открыты 12 отделений почтовой связи.Сотрудники норильского почтамта за первое полугодие обработали более 700 тысяч заказных писем (из них 173 тысячи заказных мелких пакетов из зарубежных интернет-магазинов) и более 1 млн. простой корреспонденции (в их числе - 500 тысяч простых мелких пакетов из интернет-магазинов), почти 7 тысяч EMS-отправлений.Почта продолжит работу и в свой праздник. По-прежнему, в норильском почтамте УФПС Красноярского края можно отправить и получить письма и посылки, оформить подписку на журналы и газеты, приобрести лотерейные билеты, открытки, периодические печатные издания. Для особых случаев предусмотрена экспресс-доставка, а также система отправлений первого класса. Клиент может подключить специальную услугу СМС-уведомлений, чтобы всегда быть в курсе местонахождения почтового отправления.Сегодня популярностью пользуются финансовые услуги почтамта. К ним относятся денежные переводы, страховые услуги, оплата кредитов, обслуживание банковских карт. На почте также можно получить пенсионные выплаты и социальные пособия, оплатить коммунальные услуги, пользование интернетом, телевидением и телефонной связью, штрафы ГИБДД, налоги.Фото Ирины Яринской