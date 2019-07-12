Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39945

12 июля 2019, 12:03



Владельцам частных изб и хозяйств в охранной зоне «Заповедников Таймыра» надо оформить аренду земельного участка в лесничестве, чтобы законно пользоваться своими базами.

Что касается владельцев частных построек на Больших норильских озёрах, они должны как минимум начать процесс оформления аренды земельного участка в лесничестве. «Для контроля этого пока будет достаточно. Мы с пониманием относимся к тем, кто делает шаги к наведению порядка. При этом важно сначала согласовать с нами место, планируемое взять в аренду, для оформления акта экспертной оценки. Для этого специалисты Объединённой дирекции выйдут на место, где будет проведена экспертная оценка участка, например, наличие краснокнижных видов растений, гнездования некоторых видов птиц. Эксперты в целом определят, повлечёт ли деятельность на арендуемом участке вред среде обитания, и как это может отразиться на состоянии природных комплексов заповедника. Заключение экспертов нужно прикрепить к заявлению об аренде участка. Это существенно ускорит процесс», - пояснил он. Сейчас – самое подходящее время для этого, отмечает Константин Просекин, потому что зимой экспертную оценку не сделать. Специалисты Объединённой дирекции готовы объяснять людям правила пользования, указывать на проблемы, следить за чистотой участков. В случае выявленных нарушений они будут выписывать предупреждение, дающее время на устранение замечаний и решение формальных вопросов. Впоследствии повторных нарушителей будут ждать меры административного наказания. Фото http://zapovedsever.ru/

Просмотров:97 Об этом рассказал директор «Заповедников Таймыра» Константин Просекин. По его словам, сегодня учреждение готово заключить договор сотрудничества с конкретными туристическими базами на озёрах или с туроператорами, которые направляют туда людей. В нём будет оговорено, что путёвка, приобретённая туристом, автоматически будет являться согласованием на посещение охранной зоны конкретным человеком. Отдельных согласований для таких посетителей не потребуется.Что касается владельцев частных построек на Больших норильских озёрах, они должны как минимум начать процесс оформления аренды земельного участка в лесничестве. «Для контроля этого пока будет достаточно. Мы с пониманием относимся к тем, кто делает шаги к наведению порядка. При этом важно сначала согласовать с нами место, планируемое взять в аренду, для оформления акта экспертной оценки. Для этого специалисты Объединённой дирекции выйдут на место, где будет проведена экспертная оценка участка, например, наличие краснокнижных видов растений, гнездования некоторых видов птиц. Эксперты в целом определят, повлечёт ли деятельность на арендуемом участке вред среде обитания, и как это может отразиться на состоянии природных комплексов заповедника. Заключение экспертов нужно прикрепить к заявлению об аренде участка. Это существенно ускорит процесс», - пояснил он.Сейчас – самое подходящее время для этого, отмечает Константин Просекин, потому что зимой экспертную оценку не сделать. Специалисты Объединённой дирекции готовы объяснять людям правила пользования, указывать на проблемы, следить за чистотой участков. В случае выявленных нарушений они будут выписывать предупреждение, дающее время на устранение замечаний и решение формальных вопросов. Впоследствии повторных нарушителей будут ждать меры административного наказания.Фото http://zapovedsever.ru/