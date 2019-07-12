Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39947

12 июля 2019, 12:41



Новые идеи. В Норильске пройдёт первый фестиваль уличных искусств «АРкТика».

Над преображением городской среды будут трудиться известные художники Егор Кошелев, Алексей Михеев, Алексей Соколов, Денис Шевчук и Сальво Лигама. Они приедут в наш город уже на следующей неделе и преобразят «въезд» в Центральный район Норильска - монументальная живопись украсит торцы домов № 3 и 4 по улице Красноярской, нарисуют картину «Удачный гол» на электроподстанции по Кирова, 27а, а также сову – символ Кайеркана – на Норильской, 20. Во время фестиваля Егор Кошелев расскажет норильчанам о современных тенденциях и направлениях стрит-арта. Под кураторством члена Российского Союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств Милы Введенской на протяжении четырех дней будет работать мастерская перформеров. Её педагогами станут известные актеры, хореографы, мастера жанров уличных искусств. Стать учеником может любой желающий, но особенно мастерская будет интересна тем, кто работает с публикой, стремится овладеть формами современного искусства и способами вовлечения зрителя в своё произведение. Завершит образовательную часть «АРкТики» лекция кандидата искусствоведения, профессора Кирилла Гаврилина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу. - Фестивали стрит-арта и уличной культуры по всему миру объединяют творческие городские сообщества. Первый норильский фестиваль «АРкТика» раскроет креативный потенциал северян, поддержит их творческие идеи и, конечно, позволит насладиться новыми произведениями искусства, которые появятся на улицах нашего города, - отмечают в Агентстве развития Норильска, организовывающего событие при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.

Просмотров:88 Фестиваль продлится с 26 июля по 4 августа. В программе: создание городских арт-объектов, мастерские художников, перформеров и экскурсоводов.Над преображением городской среды будут трудиться известные художники Егор Кошелев, Алексей Михеев, Алексей Соколов, Денис Шевчук и Сальво Лигама. Они приедут в наш город уже на следующей неделе и преобразят «въезд» в Центральный район Норильска - монументальная живопись украсит торцы домов № 3 и 4 по улице Красноярской, нарисуют картину «Удачный гол» на электроподстанции по Кирова, 27а, а также сову – символ Кайеркана – на Норильской, 20.Во время фестиваля Егор Кошелев расскажет норильчанам о современных тенденциях и направлениях стрит-арта. Под кураторством члена Российского Союза художников и Ассоциации художников декоративных искусств Милы Введенской на протяжении четырех дней будет работать мастерская перформеров. Её педагогами станут известные актеры, хореографы, мастера жанров уличных искусств. Стать учеником может любой желающий, но особенно мастерская будет интересна тем, кто работает с публикой, стремится овладеть формами современного искусства и способами вовлечения зрителя в своё произведение.Завершит образовательную часть «АРкТики» лекция кандидата искусствоведения, профессора Кирилла Гаврилина о новых достопримечательностях Норильска и возможностях разнообразить пешие экскурсионные маршруты по городу.- Фестивали стрит-арта и уличной культуры по всему миру объединяют творческие городские сообщества. Первый норильский фестиваль «АРкТика» раскроет креативный потенциал северян, поддержит их творческие идеи и, конечно, позволит насладиться новыми произведениями искусства, которые появятся на улицах нашего города, - отмечают в Агентстве развития Норильска, организовывающего событие при поддержке компании «Норникель», городской администрации и участии Итальянского института культуры при посольстве Италии в РФ.