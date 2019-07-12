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12 июля 2019, 12:49



В СРК «Арена» сработала пожарная сигнализация.

Фото Ирины Яринской

Просмотров:87 По словам очевидцев, сигнал об эвакуации они услышали в 11.50. Некоторые видели задымление, причиной которого стали неполадки в розетке в одном из магазинов первого этажа. Работников и гостей СРК эвакуировали. По данным пожарных дознавателей, в здании действительно произошло короткое замыкание розетки без последующего горения. Наряд пожарных не вызывался. На время проветривания доступ в "Арену" был временно ограничен.Фото Ирины Яринской