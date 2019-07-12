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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:01 Александр Симановский: «Любой законопроект, направленный на улучшение экологии, надо поддерживать».
17:38 Торопитесь зарегистрироваться! Завтра кинокомплекс «Родина» примет участие в «ПикНике» «Город – это мы!».
17:17 Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот.
17:14 Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09 Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации.
16:47 Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35 В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка.
16:34 Норильский городской суд вынес решение по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр.
16:05 Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта.
15:49 Законодательно закреплено право выйти на пенсию досрочно.
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