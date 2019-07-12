Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39949

12 июля 2019, 14:37



Завтра всех горожан ждут на «ПикНике» в парке на ул. Комсомольской: для горожан откроется почти 40 тематических площадок.

- Тема пространства родилась на форуме социальных технологий «Город – это мы», - рассказывает и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова. – Там разгорелась дискуссия о том, какое общественное пространство первично - дворы, небольшие площадки, атриумы или площади? В итоге сошлись во мнении, что место в принципе вторично, а красит его человек. В этом году «ПикНик» будет примером того, как горожане своими силами могут сделать интересный праздник досуга на любой территории. В прошлые годы «ПикНик» проходил на стадионе «Заполярник», а сейчас активисты решили преобразить новый парк на улице Комсомольской. Партнёрами события стало 27 федеральных, муниципальных и общественных организаций, многие из них - участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». На четвёртом «ПикНике» с 13 до 18 часов будет работать около 40 площадок. Например, благотворительный фонд «69 параллель» организует караоке для детей «Добрая нота». Малыши смогут спеть любимые детские песни и почувствовать себя звёздами. Сценическое пространство удивит танцевальными мастер-классами. Хип-хоп и брейк-данс разогреют норильчан для участия в танцевальном джеме или в паркуре. Занятие по душе найдут и интеллектуалы, которые проверят свои знания. - «Пространство движения» представят спортивные зоны: семейно-досуговые игры, йога, мастер-класс по капоэйре, - говорит главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Галина Ершова. – Новую площадку организует клуб «Коловрат», там расскажут об исторической реконструкции, боях и поединках на мечах. В их шатре будет работать и кожевенная лавка. Новым участником «ПикНика» стал уличный театр с перформансами. Будет работать виртуальный кинозал, а детвору развлекут больничные клоуны. Ещё одно новшество – «Пространство вкуса», где можно будет перекусить на свежем воздухе. Интересующиеся своим будущим смогут задать вопросы астрологу Валерию Семёнову и сделать с ним дыхательную гимнастику. «Моржи Таймыра» в «Пространстве движения» познакомят норильчанок со славянской гимнастикой «Сила берегинь», а на энергетическом комплексе «Побуда» гости праздника узнают о техниках исцеления. Да, в «Пространстве движения» не забудьте прокатиться на электросамокате, поучаствовать в семейных эстафетах и попробовать себя в воздушной гимнастике на полотнах. В «Пространстве звука» будут звучать народные мотивы, а «Пространство силы и духа» позволит с головой погрузиться в философию капоэйры и йоги. Завершится «ПикНик» флешмобом, который начнётся в 18 часов. - Мы приглашаем всех горожан сначала принять участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!», старт которого намечен на 12 часов, затем переместиться на площадки «ПикНика» и провести день интересно и с пользой, – резюмировала Светлана Семенкова. Фото Ирины Яринской

Просмотров:175 Запоминающийся летний праздник пройдёт в нашем городе уже в четвёртый раз, и в этот раз его заглавная тема - пространство, разделённое на тематические секторы: звук, сила и дух, интеллект, движение, творчество, природа и вкус. Горожане смогут выбрать площадку по своим интересам и предпочтениям.- Тема пространства родилась на форуме социальных технологий «Город – это мы», - рассказывает и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова. – Там разгорелась дискуссия о том, какое общественное пространство первично - дворы, небольшие площадки, атриумы или площади? В итоге сошлись во мнении, что место в принципе вторично, а красит его человек. В этом году «ПикНик» будет примером того, как горожане своими силами могут сделать интересный праздник досуга на любой территории.В прошлые годы «ПикНик» проходил на стадионе «Заполярник», а сейчас активисты решили преобразить новый парк на улице Комсомольской. Партнёрами события стало 27 федеральных, муниципальных и общественных организаций, многие из них - участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».На четвёртом «ПикНике» с 13 до 18 часов будет работать около 40 площадок. Например, благотворительный фонд «69 параллель» организует караоке для детей «Добрая нота». Малыши смогут спеть любимые детские песни и почувствовать себя звёздами. Сценическое пространство удивит танцевальными мастер-классами. Хип-хоп и брейк-данс разогреют норильчан для участия в танцевальном джеме или в паркуре. Занятие по душе найдут и интеллектуалы, которые проверят свои знания.- «Пространство движения» представят спортивные зоны: семейно-досуговые игры, йога, мастер-класс по капоэйре, - говорит главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Галина Ершова. – Новую площадку организует клуб «Коловрат», там расскажут об исторической реконструкции, боях и поединках на мечах. В их шатре будет работать и кожевенная лавка. Новым участником «ПикНика» стал уличный театр с перформансами. Будет работать виртуальный кинозал, а детвору развлекут больничные клоуны. Ещё одно новшество – «Пространство вкуса», где можно будет перекусить на свежем воздухе.Интересующиеся своим будущим смогут задать вопросы астрологу Валерию Семёнову и сделать с ним дыхательную гимнастику. «Моржи Таймыра» в «Пространстве движения» познакомят норильчанок со славянской гимнастикой «Сила берегинь», а на энергетическом комплексе «Побуда» гости праздника узнают о техниках исцеления. Да, в «Пространстве движения» не забудьте прокатиться на электросамокате, поучаствовать в семейных эстафетах и попробовать себя в воздушной гимнастике на полотнах. В «Пространстве звука» будут звучать народные мотивы, а «Пространство силы и духа» позволит с головой погрузиться в философию капоэйры и йоги. Завершится «ПикНик» флешмобом, который начнётся в 18 часов.- Мы приглашаем всех горожан сначала принять участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!», старт которого намечен на 12 часов, затем переместиться на площадки «ПикНика» и провести день интересно и с пользой, – резюмировала Светлана Семенкова.Фото Ирины Яринской