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12 июля 2019, 14:45



Норильчане примут участие в мини-футбольном турнире «Кубок «Норникеля» - Новые надежды».

Добавим, что почётный трофей разыграют в краевой столице в третий раз подряд. При этом, как отметили организаторы, за последние 20 лет детско-юношеских футбольных состязаний такого масштаба в крае не проводилось. По традиции в качестве почетных гостей игры посетят известные российские футболисты – в этот раз Алексей Смертин и Дмитрий Сычёв, - которые проведут для участников мастер-классы и раздадут автографы. Фото организаторов турнира

Просмотров:147 Соревнования пройдут в Красноярске 17 и 18 июля в футбол-арене «Енисей». За звание сильнейших поборются команды юношей и девушек из Забайкальского края, Мурманской области и Красноярья, в том числе из Норильска (воспитанники спортивной школы № 6) и Дудинки. Всего – 41 дружина, более 400 ребят.Добавим, что почётный трофей разыграют в краевой столице в третий раз подряд. При этом, как отметили организаторы, за последние 20 лет детско-юношеских футбольных состязаний такого масштаба в крае не проводилось. По традиции в качестве почетных гостей игры посетят известные российские футболисты – в этот раз Алексей Смертин и Дмитрий Сычёв, - которые проведут для участников мастер-классы и раздадут автографы.Фото организаторов турнира