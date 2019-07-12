Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/39951

12 июля 2019, 15:05



Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

Этих святых называют первоверховными за то, что они более других потрудились в деле евангельской проповеди. Апостол Пётр из простых рыбаков, вместе со своим братом Андреем первым последовал за Христом. А апостол Павел, первоначально преследовавший христиан, был чудесным образом обращён к вере Самим Спасителем. Оба апостола, своими проповедями приведшие к вере множество язычников, мученически пострадали от гонителей христиан в 67 году в Риме. Пётр был распят на кресте вниз головой, а Павел позднее обезглавлен. Эти великие подвижники примером духовной стойкости продолжают укреплять людей в Христовой вере. Во всех православных храмах сегодня прошли торжественные службы. В Норильской епархии, в сельском поселении Караул несколько лет назад по просьбе верующих появился православный приход в честь святых апостолов Петра и Павла. В этом далёком поселении, где живут около 800 человек, усилиями благодетелей возведён свой деревянный храм. В прошлом году его освятил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Духовно окормляет приход норильский священник Анатолий Грудаков, который теперь живёт в Карауле. Интересно, что в народе святые апостолы Пётр и Павел издавна считаются покровителями рыбаков, которых немало и среди тружеников Караула. И в эти июльские дни на Таймыре, щедром на уловы, устраивают праздники для тружеников, круглый год добывающих рыбу в тяжёлых условиях Арктики. Фото Норильской епархии.

Просмотров:133 Этих святых называют первоверховными за то, что они более других потрудились в деле евангельской проповеди. Апостол Пётр из простых рыбаков, вместе со своим братом Андреем первым последовал за Христом. А апостол Павел, первоначально преследовавший христиан, был чудесным образом обращён к вере Самим Спасителем. Оба апостола, своими проповедями приведшие к вере множество язычников, мученически пострадали от гонителей христиан в 67 году в Риме. Пётр был распят на кресте вниз головой, а Павел позднее обезглавлен. Эти великие подвижники примером духовной стойкости продолжают укреплять людей в Христовой вере.Во всех православных храмах сегодня прошли торжественные службы. В Норильской епархии, в сельском поселении Караул несколько лет назад по просьбе верующих появился православный приход в честь святых апостолов Петра и Павла. В этом далёком поселении, где живут около 800 человек, усилиями благодетелей возведён свой деревянный храм. В прошлом году его освятил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Духовно окормляет приход норильский священник Анатолий Грудаков, который теперь живёт в Карауле. Интересно, что в народе святые апостолы Пётр и Павел издавна считаются покровителями рыбаков, которых немало и среди тружеников Караула. И в эти июльские дни на Таймыре, щедром на уловы, устраивают праздники для тружеников, круглый год добывающих рыбу в тяжёлых условиях Арктики.Фото Норильской епархии.