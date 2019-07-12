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12 июля 2019, 15:31



Посоревноваться в подвижных конкурсах и попробовать свои силы в мастер-классах смогут маленькие норильчане в День города, 20 июля.

После 16.00 в книжный дворик приглашаются дети постарше и взрослые: здесь состоится уличный концерт от центра литературного творчества «Водолей», на котором выступят музыканты и поэты города. Своим творчеством зрителей порадуют Ольга Челяда, Наталья Шишкина и Татьяна Шайбулатова, выступление на скрипке – Яна Мясникова. Подробности концерта можно уточнить по номеру 46-50-19. В случае плохой погоды ни детские, ни взрослые мероприятия не отменятся, они лишь «переедут» в здание библиотеки. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:148 В книжном дворике библиотеки на Ленинском пр., 20а, ребят с 14.00 до 16.00 ждут творческие мастерские «Город детей». «Зрителями могут стать все желающие, а вот участие, наверное, будет интереснее для ребят от 6 до 12 лет», - говорят сотрудники детской библиотеки. Для гостей пройдёт игровая конкурсная программа «Цветик-семицветик», акция «Время громких чтений» и краеведческая викторина, посвящённая флоре и фауне Таймыра. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах «Пчёлкина радость» и «Подарим городу букет». Задать все интересующие вопросы можно по телефону 46-13-41.После 16.00 в книжный дворик приглашаются дети постарше и взрослые: здесь состоится уличный концерт от центра литературного творчества «Водолей», на котором выступят музыканты и поэты города. Своим творчеством зрителей порадуют Ольга Челяда, Наталья Шишкина и Татьяна Шайбулатова, выступление на скрипке – Яна Мясникова. Подробности концерта можно уточнить по номеру 46-50-19.В случае плохой погоды ни детские, ни взрослые мероприятия не отменятся, они лишь «переедут» в здание библиотеки.Фото Владимира Макушкина